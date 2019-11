Kur padrejtësia bëhet ligj, rezistenca është detyrë…

Klea SPAHO

Te dhemb shpirti teksa shikon femijet ne mes te rruges ne kete shi,te dhemb shpirti teksa shikon nenat me lot ne sy, pa banese, pa mbrojte, pa katandi… Ky nuk eshte shteti, ai nuk ekziston, nderkohe qe ai duhet te na mbroje eshte vete ai qe na hedh mes kater rrugve.

Kjo nuk eshte policia qe duam. Ne nuk kemi nevoje per police qe na dhunojne me helm e gaz. Ne kemi nevoje per mbrojtje, kemi nevoje per njerzillek dhe jo kriminela qe na vrasin.

Mbase ti qe je brenda ne shtepi nuk e ndjen dhimbjen hallin e atyre banorve qe po zvariten mes rrugesh. Mbase ty te duket dicka normale dhe rri ne kafe.

Çohu popull mbro motrat dhe vellezerit e tu. Ne nuk kemi shtet te na mbroje. Ne kemi qeveri kriminelash qe na vrase, ndaj rezistenca eshte detyrre. Reago shqiptar…