Koordinatorja e “Rilindjes” kërcënon dhe pushon nga puna punonjësit nga Spitali

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar një tjetër denoncim të një infermiereje nga Vlora, e cila tregon se sa arrogante dhe e paaftë është koordinatorja e emëruar nga Rilindja.

Sipas infermieres, kjo koordinatore, përveç faktit se ka një sjellje shumë arrogante me punonjësit është e predispozuar që të pushojnë çdo punonjës nga puna që nuk është servil i rilindjes.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Shfrytezim çnjerezor i punonjesve te sherbimit te shendetesor!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Pershendetje Dr. Berisha! Jam infermierja e Urgjences prane Poliklinikes Vlore, denoncuesja e meparshme rreth shkeljes se kodit te punes nga koordinatorja Irne Meminaj ludhur me mosdergimin prane finances te oreve te nates.

I kam kerkuar kesaj koordinatore leter per fshirjen e duarve si nje nga kushtet me minimale e me te domosdoshme per higjenen e secilit prej personelit. Per te fshire duart pas cdo veprimi ndaj pacienteve, duhet t’i fshojme duart me nje peshqire qe ndodhet aty plot 48 ore per 20 infermier.

Dhe pergjigja e saj: nuk kam pare asnjehere me pare qe te kini role letre hugjenike per duar!?!? Nderkohe, ne vite ky mjet i domosdoshem deri para marsit te 2018 nuk ka munguar kurre!

Doktor Berisha! Me shume na streson komunikimi i saj me ne, pasi vetem uleret sikur gjendet, ne mes te pyllit. Dhe i ka shume “qejfe” t’i pushoje nga puna infermieret me pikepamje te djathta. Dhe shprehja e saj “O une o ajo” e ka ne maje te gjuhes! Oret e nates shpresojme t’i perfitojme kur te vije e djathta ne pushtet. Respekte