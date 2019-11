Izmira Ulqinaku: 20 milion Euro për 1km! Kleptomania e Rilindjes!

Nga Izmira ULQINAKU

Ndërsa shqiptarët janë në spitalin e traumës nga goditjet fizike të policisë së Shtetit, të cilët u munduan të mbrojnë me jetë shtëpitë e tyre, i çmenduri bën deklarata “alla eneveriste”: Shkodra në vend të hudhrës!

Shkodra i ngel në fyt sa herë e shqipton sepse ashtu siç rrëzoi regjimin komunist, ashtu do rrëzojë shumë shpejt edhe Rilindjen!

Sot Kryekrimineli dha urdhër të mos kurseheshin as nënat, gratë, vajzat, fëmijët e as të moshuarit, të goditeshin e të arrestohen por kurrsesi të mos lihen pa prishur banesat.

Si i shkaterrohet mundi e djersa e viteve me radhë, familjeve shqiptare?!

Ku strehohohen këto familje?!

Pse nuk u dëmshpërblyen financiarisht nga shteti?!

Po trauma që pësuan sot fëmijët e të gjithë banorët si shërohet?!

Po përgjegjësia për dëmtimet fizike të dhjetra banorëve?

Rilindja ka ardhë në pushtet me votat e bandave, me vota të blera dhe me vota të diktuara nën presionin e kriminelëve, prandaj nuk është përgjegjëse për jetën e qytetarëve.

Edi Rama është armik i shqiptarëve dhe urren banorët e këtij vendi. Për sa kohë është Kryeministër, ai do të bëjë çmos për t’i dëbuar me hir apo pahir drejt shteteve të tjera.

Duhet ta ndalojmë e ta largojmë!

Rama ik!