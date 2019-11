I Çmenduri mbyll portalin më të klikuar dhe kritik me qeverinë “Jeta Osh Qef”

Vetëm një ditë pasi portali më i klikuar dhe kritik me qeverinë, “Jeta osh Qef” publikoi videon e policit që vidhte ndihmat për të prekurit nga tërmeti, është mbyllur me urdhër direkt të kreut të bandës në qeveri.

Një ditë pas procedimit penal të dy administratorëve, sot Rilindja ka shkuar edhe më tej duke urdhëruar AKEP ti ndërpresë sinjalin e internetit medias në fjalë.

Denoncimi është bërë në Facebook-un e ish kryeministrit Sali Berisha, nga pronari i një kompanie interneti në vend.

Këtë akt të paprecedentë ish kryeministri Berisha e quan kriminal dhe hakmarrës të kryeministrit Edi Rama, ndërsa u bën thirrje institucioneve ndërkombëtare të reagojnë lidhur me këtë gjest diktatorial.

“Dënoj me ashpërsinë më të madhe këtë akt kriminal hakmarrës të Edvin Kristaq Xhelatit dhe kërkoj zhbllokimin urgjent të portalit JOQ dhe ju bëj thirrje institucioneve ndërkombëtare OKB, OSBE, KE, Parlamentit Europian, Kongresit të SHBA, Gazetarëve Pa Kufij të ndeshkojnë Edvin Kristaq Mafinë dhe narkoqeverinë për qëndrimin e tij kriminal ndaj shtypit dhe fjalës së lirë në Shqipëri”, shkruan Berisha.Reagimi i plotë i Sali Berishës:

“Breaking Neës/ Edvin Kristaq Xhelati urdheron mbylljen e portalit te mirenjohur Jeta Osht Qef!

Miq, Edvin Kristaq Xhelati urdheroi mbylljen e menjehrshme te portalit te mirenjohur JOQ ne nje akt stalinist te verber hakmarrje primitive.

Kete urdher Xhelati i fjales se lire e dha pasi arrestoi gazetaret drejtues te ketij portali te mirenjohur informativ te pavarur. Ne zbatim te urdherit te ketij hakmarresi primitiv, AKEP ka urdheruar kompanine e internetit qe ti nderprese internetin dhe te ekzekutoje keshtu fjalen e lire, portalin JOQ duke renditur keshtu Shqiperine me Korene e Kim Jong un dhe Iranin e Ajetullahve.

Denoj me ashpersine me te madhe kete akt kriminal hakmarres te Edvin Kristaq Xhelatit dhe kerkoj zhbllokimin urgjent te portalit JOQ dhe ju bej thirrje institucioneve nderkombetare OKB, OSBE, KE, Parlamentit Europian, Kongresit te SHBA, Gazetareve Pa Kufij te ndeshkojne Edvin Kristaq Mafine dhe narkoqeverine per qendrimin e tij kriminal ndaj shtypit dhe fjales se lire ne Shqiperi”.

“Mirmbrema doktor. Prej vitesh kam nje kompani interneti (ISP internet service provider). Ky emaili sapo me erdhi nga AKEP qe me detyron te mbyll aksesin e portalit JETA OSH QEF per te gjithe klientet e kompanise tone. Normalisht ky email duhet ti kete shkuar te gjithe operatoreve te internetit ne Shqiperi.

Me kete akt Shqiperia barazohet me shtetet si Korea e Veriut qe censurojne aksesin e internetit. Pervecse mediat qe jane te blera keta po fusin kthetrat e tyre edhe ne tregun e internetit. Ky eshte nje precedent shume i rrezikshem per komunikimet edhe lirine e fjales. Ju lutem anonim se te gjen belaja me keta doktor. Ju uroj shendet!”