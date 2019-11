Gangsterizmi në auditor, fytyra e vërtetë e paktit për universitetin. Rama dhe Shahini kanë braktisur arsimin

Nga Luçiano BOÇI

DHUNIMI I ARSIMIT TË LARTË

Në mes të procesit mësimor persona të paidentifikuar hyjnë në auditorët e fakultetit ekonomik të UT dhe krijojnë një konflikt të paprecedentë me studentët, midis të cilëve pati dhe të lënduar, djem dhe vajza.

Gangsterizmi tashmë është shtruar këmbëkryq kudo. E gjen në qeverisje, në administratë e tani dhe në universitete.

Nuk mjafton degradimi dhe rrënimi progresiv që i është bërë Arsimit të Lartë në këto 6 vite qeverisje.

Tani ai dhe dhunohet.

Ngjarja e rëndë e ndodhur në Fakultetin Ekonomik, ku gangsterët me përkrahje politike, mësynë në auditore e goditën studentët, dëshmon qartë braktisjen totale që i është bërë studentëve, në sigurinë e tyre për jetën dhe për proçesin akademik, nga Rama e Shahini.

Policia e shtetit, e gatshme t’i shërbejë në çdo moment krimit, lan duart dhe nuk do t’ia dijë për studentët e pedagogët.

Por mos harrojmë që ishte po kjo polici që i merrte zvarrë studentët brenda në auditore, kur ata protestonin kundër qeverisë.

Universitet publike, për shkak të përçmimit ndaj tyre, mosfinancimit, grabitjes, janë katandisur në hane pa porta, ku mund të ngjasë gjithçka.

Jeta në Shqipëri nuk është më e sigurtë as në rrugë, as në shtëpi, as në shkollë e as në auditore universitare.

Ngjarja e sotme, është fytyra e vërtetë e paktit për Universitetin.

Ajo që ofron Rama për studentët e të rinjtë është dhuna, pasiguria, papunësia, cilësia skandaloze e diplomave, mungesa e shpresës dhe nxitja drejt braktisjes së vendit.

Jo më kot Partia Demokratike ka ndërmarrë këto ditë turin e shpresës, për të shpalosur vizionin e saj për një rini që mbështetet, vlerësohet e që ndërton të ardhmen në Shqipëri.

Për një arsim të lartë të mirëfinancuar, me cilësi dhe siguri për studentët e pedagogët.

Për Univeristete publike që janë laboratorë të vlerave, parimeve, të shpresës për të ardhmen dhe jo sheshbeteja ku krimi bën kërdinë e rradhës.

PD është në mbështetje të studentëve dhe rinisë.