Denoncimi: Analizat merren pa alkool, mungon çdo gjë në shërbimin mjeksor!

Një qytetari i është drejtuar me një mesazh ish-Kryeministri Sali Berisha për të denoncuar krizën e thellë në Shëndetësi.

Qytetari shkruan se, në spitalin e Shkodrës nuk ka as alkool apo doreza për kryerjen e analizave bazike të gjakut dhe urinës.

Sipas denoncuesit, edhe vetë punonjëset janë ankuar për këto mungesa, por deri tani nuk është marrë asnjë masë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Analizat merren pa alkol, mungon çdo gje ne sherbimin mjeksor!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

Doktor pershendetje uroj te jeni mire dhe nje dite te mbare..

Per korrektsi po ta them emrin nga Shkodra por ju e kuptoni vet….

Shkova per dy analiza gjaku dhe urine ne polikliniken e Shkodres…pa dorza edhe alkolin me tha nje infermiere posht ne koefidenc e blejm vete ..pse nuk ankoni te drejtuesit ..

Me tha qe kemi anku dhe ber kerkesa por…!!?? se çan kryt kurkush ..i them ta bi ndonje gazetar .?..moooooos me tha se na heqin prej pune…ja kjo asht shendetsia e narkoshtetit aktualisht ..o Zot thash ne jemi thhesht qytetar dhe mbajm gadi nga 500 deri 1000 ml flm klmb ????????.

..se harrova me adasht nji tubet daktarin (myconazol)..nuk e kziston prej gadi dy vjetesh me thanen farmacistet .i çova nje sms te mesengeri asaj qe u ba ministre pasi para disa vitesh dhe as begenisi me me kthy pergjigje flm.