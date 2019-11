Deklarata e fortë e ish-Kryeministrit ndaj Ramës për prokurorin e Durrësit

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka reagur sërish lidhur me ngjarjen e sotme te mbikalimi i Shkozetit ku u bë atentat me armë mbi makinën që udhëtonte prokurori Arjan Ndoja dhe ku mbetën të plagosur 3 persona.

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili thekson se, eliminimi i Ndojit lidhet me interesat e kryeministrit Edi Rama dhe mafies që kërkon të marrë kepin e Rodonit.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Eleminimi i prokurorit Ndoja lidhet me interesa direkt te Rames dhe mafies se tij ne Kepin e Rodonit.

Policia prej 10 ditesh e kishte ne “mbrojtje” prokurorin armik te Edvinit!

Akuza te renda per Edvin Mafine per atentatin kunder prokurortit Ndoja! sb

Doktorr prokurori Ndoja esht viktime e mafjes se kepit te Rodonit me ne krye vet Edi Ramen.Ai prej me se 10 ditesh ishte ne mbrojtje te shkalles me te larte te policise e cila me sa duket kishte marre detyre te realizoj “masen ekstreme”.

qe njoftoj vet Edi Rama ne paralment prandaj ju keni shume te drejte kur shkruani se atentatin e beri mafja qevetitar,kjo situate nuk mund te vazhdoje me keshtu !Kryebanditi me mekembesin e tij lilipud kercenimet qe bene para dy javeve i realizuan me atentatin sot.