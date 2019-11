Deklarata e fortë e Berishës për Dvoranin: Skllav i krimit dhe i Ramës. Ka 100 milionë që nuk i justifikon

Ish-Kryeministri Sali Berisha hodhi akuza të forta drejt kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Dvoranit.

Në studio me Mirela Milorin, Berisha u shpreh se, Dvorani është njeri pa dinjitet dhe e futi gjykatën Kushtetuese në një krizë të turpshme.

Pjesë nga diskutimi në studio

Berisha: U vu se gjithë problemi është këtu, u vu në krye të KED një njeri i shquar për një amoralitet total profesional. Njeri pa dinjitet dhe pa karakter se në origjinë të kësaj që ndodh është zbatimi i urdhërave që ia bën dhe e futi vendin në një krizë të turpshme. E bëri me një zotim me Edi Ramën që t’ja marrim Ilir Metës kandidatin. Atëherë si duhet të arrinim këtu.

Në shtator, nga 21 shtatori deri në 7 nëntor ky skllav i krimit që quhet Dvoran, ka 100 milionë që nuk i justifikon, ka marrë apartamente dhe miliona eruo nga Telekom ky indivd që është në kundërshtim me Kushtetutën se nuk është magjistrat merr përsipër me bërë kurthet e shtetit. Erdhi në KED, në kundërshtim me ligjin, me një tagër që se meritonte kurrë se nuk kalonte vettingun.

Milori: Vetingun e kanë ndërkombëtarë?

Berisha: Pse ca janë ndërkombëtarët engjëj?

Milori: Edhe Meta mbrëmë ishte i shpër me ndërkombëtarët

Berisha: Por ëngjëj nuk janë.

Milori: Të korruptuar ka patur?

Berisha: Po absulutisht ka patur me shumë raste që i kanë dënuar qeveritë e tyre

Milori: Por që kanë punuar kundër interesve të Shqipërisë?

Berisha: Këto janë probleme të ndryshme.