Basha: Rama shushunjë nga mëngjesi në darkë! Të shkatërrojmë modelin kundër interesit publik

Kryetari i PD, Lulzim Basha në një intervistë për emisionin Përballë në Tvsh, tha ndër të tjera se, i vetmi model që duhet ndërtuar është shkatërrimi i modelit oligarkik që ka kapur Ramën.

Pyetje: Opozita ofron shpresë, ofron premtime, bën paralajmërime, denoncime, akuza. Çështja është tek zgjidhjet, cila është nyja gordiane që do të prisni?

Basha: Modeli. Sot Shqipëria nuk ka një model europian të qeverisjes. Sot Shqipëria ka një model kriminal të qeverisjes. Këtu nuk ecën përpara as virtyti, as vlera, as talenti, as aftësia. Këtu ecin përpara kriminelët, hajdutët, arrogantët, servilët. Dhe kjo jo vetëm në politikë, për fat të keq politika e mbulon, e përcjell shembullin në çdo fushë të jetës.

E njëjta gjë po na ndodh me ekonominë, e njëjta gjë po na ndodh me arsimin. Dhe kjo është arsyeja përse më të mirët që po na ikin. Ky është paradoksi, ata për të cilët kemi më shumë nevojë janë të parët që po ikin edhe kur ndodhen le të themi në krye të benefiteve ekonomike. Pra, nuk janë më të varfrit që po ikin, janë inxhinierët, janë mjekët, janë ekonomistët, janë sipërmarrësit, është rinia. Pse?! Sepse ky është një model i cili po e çon vendin drejt shkatërrimit. Nuk duhet të shkatërrohet Shqipëria, duhet të shkatërrojmë këtë model.

Dhe mënyra e vetme për të shkatërruar këtë model është t’i rikthejmë sovranitetin qytetarëve. Ky model është ndërtuar mbi kapjen e demokracisë, mbi kapjen e institucioneve dhe kthimin e tyre në institucione, në vegla ekskluzive ndaj një grushti njerëzish. Ky grusht njerëzish nuk përfaqëson asnjë interes publik. Madje është luks i tepërt po të thoja që janë socialistë. Këta janë shushunja të cilët janë nga mëngjesi deri në darkë,

365 ditë në vit me llogari: Sa do të nxjerrin nga Porti i Durrësit? Sa do të nxjerrin nga Porti i Vlorës? Sa do të nxjerrin nga Porti i Shëngjinit? Sa do të nxjerrin nga Doganat? Sa do të nxjerrin nga Tatimet? Sa do të nxjerrimn nga trafiku i drogës? Sa do të nxjerrin nga PPP-të? Sa nga inceneratorët? Sa nga koncesionet e tjera? Për ta Shqipëria është një lopë që milet. Ata nuk kanë asnjë interes në zhvillimin e vendit. Janë ata dhe kryeministri që përbëjnë pengesën më të madhe kryesore dhe reale për përparimin e Shqipërisë.