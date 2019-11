Basha pas takimit në Elbasan: Rinia, investimi më i madh që do na kthehet në të ardhmen

Kryetari i PD, Basha menjëherë pas takimit me të rinjtë në Elbasan ka shkruajtur në një postim në faqen e tij socaile, Facebook se, Rinia është investimi më i madh që do të na kthehet në të ardhmen. Ndaj zotimi i parë i PD dhe e imi, është kthimi i shpresës për rininë dhe për shqiptarët.

Postimi i plotë i kryetarit Basha

Nisëm sot plot energji nga Elbasani “Rrugëtimin për Shqipërinë” bashkë me të rinjtë e këtij qyteti.

Në fund të rrugëtimit me rininë, do të ofrojmë një platformë të plotë me zgjidhje konkrete të cilat do ti japin atyre arsye për të mos e braktisur më vendin, por për ta ndërtuar të ardhmen e tyre këtu, në Shqipëri.