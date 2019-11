7 arsye pse duhet të jemi të qetë tani pas tërmetit!

Profesori i njohur Sazan Guri këshillon qytetarët, kryesisht ata në Durrës, se si duhet të sillen pasi bie tërmet.

Përmes një postimi në Facebook, Guri jep 7 arsye pse duhet të jemi të qetë.

Postimi i plotë i Sazan Gurit

Pse duhet te jemi te qete tani pas termetit?!

Vazhdojme me Durresin dhe durrsaket.

1. Ne fakt eshte zone sizmike.

2. Ne fakt ka shtrese lekundese (sedimente te shkrifta te kuaternarit jo shkembore, 2 milion vjecare), te trashe (rreth 200-500m).

3. Ne fakt, ka shtrese te forte mbajtese nen 3000m me shkembinje te moshes Mesianin 7-8 milion vjecare rreth 1500m qe zbut ose mban lekundjet.

4. Ne fakt gjeneron vete termete qe vijne nga zona tektonike Durres, qe dtth ajo gjeneron vete Termete.

5. por Termetet qe vijne nga kjo zone tektonike nuk mund te te jene me e madhe se ajo qe kishim.

6. Termetet qe vijne nga perplasja e pllakave mund te japin termete me te medha se kjo qe kishim., si ne Kili, ne Japoni ose ne rrethin e zjarrte, po jo te japin zonat tona tektonike te mesiperme.

7. Tjeter fakt per tu qetesuar eshte se termetet jane ne zbutje dhe ne kohe shume me te vogel, kujdes ne kohe shume me te vogel dhe ato me ndertime ne Durres pa shenja carje, dtth fli i qete te pakten ti o Durresak, ndersa ti qe e ka me pak te care shpalle te pabanueshme dhe mos u kthe aty deri sa te marresh banese te re.