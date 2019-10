Zyrtari i lartë i SHBA zbarkon në KLP: Korrupsioni dhe politika larg nga drejtësia!

Zv. Ndihmes Sekretar i Shtetit te SHBA, organ K. Andrews është takuar me Kryetarin e KLP, Gent Ibrahimi.

Jorgan K. Andrews caktuar ne Byrone Nderkombetare te Narkotikeve dhe Ceshtjeve te Zbatimit te Ligjit ku mbikqyr programet e kesaj byroje ne Europe, Azi, duke perfshire edhe Afganistanin dhe Pakistanin. Në takim janë të pranishme dhe Leyla Moses- Ones, e ngarkuara me punë e SHBA në Shqipëri, Julie Craven dhe Michelle Lakomy, OPDAT.

Gjatë takimit më Zv. Ndihmes Sekretarin e Shtetit te SHBA Gent Ibrahimi u shpreh se “ne 10 muaj KLP ka ngritur infrastrukturën ligjore solide per ngritjen e SPA”.

“Keshilli eshte ne hapat e fundit per dy procese te rendesishme: zgjedhja e Prokurorit të Pergjithshem dhe ngritja e SPAK. Keshilli shikon hapesirat ligjore per ngritjen e SPAK me 8 prokurore tashme te vetuar dhe 2 prokurore te komanduar nga lista e kandidateve te kualifikuar per SPAK te cilet kane kaluar vetingun me vendim te formes se prere. Mbeshtetja e ambasades amerikane dhe misionit te asistences OPDAT gjate ketyre proceseve, garant per profesionalismin dhe integritetin e tyre,” u shpreh Ibrahimi.