Zgjedhjet në Kosovë/ Flet kreu i LDK: Pasi të përfundojë numërimi do të dihet kush është i pari!

Nga Liridonë Çeta

Lëvizja Vetëvendosje e Albin Kurtit ka dalë e para në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë. LDK-ja e Isa Mustafës, doli e dyta në këto zgjedhje, edhe pse rezultatet ende nuk janë zyrtare. Këto dy parti nuk arritën të bëjnë një marrëveshje parazgjedhore, mirëpo patën thënë se pas rezultatit të zgjedhjeve, mund të formojnë një koalicion për të bashkëqeverisur. Tani, Kurti po thotë se do ta ftojë partinë e Mustafës për të biseduar ndersa ky i fundit në një prononcim për Gazetën Express thotë se do të presë numërimin e të gjitha votave, shkruan Gazeta Express

Lidhja Demokratike e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë ftesë nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe pse kreu i VV’së Albin Kurti që në natën e shpalljes së rezultateve deklaroi se do të flasë me krerët e LDK’së për ta formuar Qeverinë e re.

Por, duket se edhe sikur t’i vijë një ftesë për bashkëpunim, LDK’ja nuk do ta pranojë deri sa të numërohen të gjitha votat, duke përfshirë ato me kusht dhe të diasporës. Këtë e ka bërë të ditur në një përgjigje për Gazetën Express, lideri i LDK’së, Isa Mustafa.

“Do të bisedojmë pasi të përfundojë numërimi i të gjitha votave. Sepse, vetëm kur të përfundojë numërimi, dihet qartë se kush është i pari, respektivisht mandatari”, tha Mustafa për Express.

Ndërkaq bashkëpunimi i dy partive deri më tani opozitare, LDK’së dhe VV’së, ka filluar qysh para dy vitesh kur koalicioni PANA kishte formuar qeverinë.

Si opozitë, këto dy parti patën tentuar të krijojnë një mocion mosbesimi ndaj Qeverisë Haradinaj, por që kjo nuk ndodhi, pasi Haradinaj dha vetë dorëheqje nga posti i kryeministrit.

Para zgjedhjeve të tetorit, këto dy parti patën disa përpjekje për të formuar një koalicion parazgjedhor, por këmbëngulja e të dyja partive për të marrë bartësin e listës çoi deri në dështimin e një marrëveshjeje parazgjedhore.

Megjithëse nuk krijuan koalicionin parazgjedhor, të dy partitë u zotuan se pas rezultateve të 6 tetorit do të bisedojnë për të krijuar koalicionin paszgjedhor dhe për të formuar qeverinë.

Në një intervistë ne emisionin Pressing në T7, kandidatja për kryeministre nga radhët e LDK’së. Vjosa Osmani, pati thënë se partisë që do të dalë e para në zgjedhje do t’i takojë posti i kryeministrit.

“Shumë e thjeshtë, kush i fiton zgjedhjet e fiton pozitën e kryeministrit dhe ne do t’i fitojmë zgjedhjet kështu që natyrisht që edhe ne do ta udhëheqim qeverinë”, kishte deklaruar Vjosa Osmani.

Osmani po ashtu kishte thënë se pas zgjedhjeve mundësia më e madhe për koalicion është me VV’në e Kurtit, ndërkaq ka theksuar herë pas here se me PDK’në e Kadri Veselit nuk do të ketë asnjë diskutim për koalicion.

VV’ja doli partia e parë në zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale të organizuara pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt.

LDK’ja doli partia e dytë, duke lënë pas vetës PDK’në e Kadri Veselit i cili pas shpalljes së rezultateve doli në një konferencë për media ku edhe e pranoi humbjen. AAK’ja e Haradinajt në koalicion me PSD’në e Shpend Ahmetit u renditën në vendin e katërt në këto zgjedhje./GazetaExpress