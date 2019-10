Veseli pranon humbjen në zgjedhje, PDK del në opozitë

Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Kadri Veseli ka pranuar rezultatin e zgjedhjeve, duke theksuar se në këto zgjedhje nuk kanë arritur të fitojnë.

Ai këto komente i ka bërë në një konferencë për media. “PDK do të kaloj në opozitë, por ne do të vazhdojmë t’i shërbejmë kombit dhe shtetit. Kjo fushatë ka qenë për mua shumë e veçantë”, ka shtuar Veseli.

“Unë jam shumë falënderues për jetën dhe mirënjohës mijëra njerëzve. Kemi ndarë momente të jashtëzakonshme bashkë, ku anëtarëve dhe aktivistëve të PDK-së ju them ndjehuni krenarë me punën tuaj, sepse edhe unë ndjehem shumë krenar me ju. Besimi im te ju është i palëkundur – duhet të besoni dhe punoni për një Kosovë më të mirë, sepse në nuk ndalemi asnjëherë. Ju falënderoj nga zemra”, ka thënë Veseli.

Fjalimi i Kryetarit të PDK-së Kadri Veseli:

Së bashku me Partinë Demokratike të Kosovës, kemi punuar shumë që t’i fitojmë këto zgjedhje. Por, nuk fituam.

Qytetarët kanë dhënë verdiktin e tyre dhe ne e pranojmë.

Partia Demokratike e Kosovës do të qëndrojë në opozitë.

Por, ne do të vazhdojmë të shërbejmë qytetarët dhe vendin tonë.

Kjo fushatë për mua ka qenë shumë e veçantë.

U jam shumë falënderues dhe përjetë mirënjohës mijëra njerëzve që kam takuar tërë këto javë.

Kemi ndarë momente të jashtëzakonshme bashkë.

Anëtarëve dhe aktivistëve të PDK-së, ju them: ndjehuni krenarë me punën tuaj.

Sepse, edhe une ndjehem krenar me ju!

Keni bere nje pune te madhe dhe besimi im te ju eshte i palëkundur.

Ju duhet te besoni dhe te punoni cdo dite per nje Kosove me te mire.

Që nesër, ne do të vazhdojmë punën.

Kemi nisur një rrugëtim dhe nuk do të ndalemi