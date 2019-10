U ka hyrë frika deri në palcë nga revolta popullore! Shikoni si terrorizon Llesh Kimiku banorët e Mirditës

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshi po ushtronka ushtruar sot në vendlien e tij, Mirditë.

Sipas banorëve, gjeneral Hashashi ka dërguar forca të shumta policie në zonë në mbështetje të klientelës së qeverisë.

Denoncimi është bërë publik edhe nga ish-kryeministri Berisha.

‘Gjeneral Hashashi lidhi zagaret para se tju lidhe Mirdita ty dha ata!

Miq, forca te shumta te narkopolicise jane dyndur sot ne Selit te Mirdites dhe ushtrojne terror te eger mbi popullin protestues qe mbrone pasurite e tij ujore ne mbeshtetje te klientelse se narkoqeverise. Pas nderprejes se punimeve ne Hec-t e Zajs dhe ne Melth te Selites, sot gjeneral Hashashi qe eshte nga ajo zone dhe qe tani e tutje meriton te quhet edhe gjeneral harami, ka derguar forca te panumerta policie per vazhdimin e punimeve dhe shtypur protesten e drejte te banoreve te Selites per te mbeshtetur klientelen e tij dhe Edvin Mafise.

Me kete rast denoj me ashpersine me te madhe terrorin mafioz policor ndaj banoreve te Selites dhe kerkoj nderprerjen urgjent te projektve qe grabisin pasurit ujore dhe kercenojne jetesen dhe miqenien e banoreve te zones!

Lexoni mesazhin e banorit dixhital. sb

Ja care ben Sander Lleshi ne vendlindjen e tij, pushton me forca policore banoret autoktone, sepse aty do te rrembejne Lumin Uraka dhe te fusin neper tuba per hidrocentrale, qe i kane Ndrec Deda (kryetari i bashkise) me njerezit e vet, kriminele, qe ju i keni denoncuar me emer. Publikoje, ta njohin mire selitasit dhe ata nga Merkurthi, ku ka lindur dhe eshte rrit Sander Lleshi, se cfare po iu ben selitasve biri i tyre minister rendi. Shume respekte per ju, Zoti Berisha!’