Thirrja e Berishës: Ndal terrorit dhe urrejtjes të Klanit Rama ndaj klubit dhe tifozeve të Tiranës!

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë një apel të fortë public në krah të tifozëve të Tiranës duke kërkuar ndalimin e urrejtjes së klanit Rama ndaj këtyre tifozëve.

”Te dashur miq, prej dy ditesh ka shperthyer nje histeri primitive terrori dhe urrejtje ndaj Tifozeve te ekipit te Tiranes, te cilet paraqiten para shqiptareve nga Tele Blushi dhe mediat e tjera te kontrolluara nga Klani i rrezikshem Rama sikur te ishin terroriste te Bin Ladenit.

Ketij kori horrash i eshte bashkuar narkopolicia e gjeneral Hashashit, e cila ne funksion te mbeshtetjes te klanit mafioz Rama shpik e trillon gropa me tritol apo lende piroteknike qe do hidhnin ne ere stadiumin dhe do shkaktonin viktima ne kampin e tifozeve te ekipit te Partizanit dhe si deshmi sjellin pankarta ku paraqiteshin silueta te varurish per te stigmatizuar te shkuaren e regjimit komunist dhe terrorin e baballareve te klanit Rama.

Duke denuar me force çdo akt dhune ne stadiumet tona nga cilido qe e kryen ate dhe bere thirrje te gjithe sportdashesve te te gjithe ekipeve te vendit qe ne mbeshtetjen e ekipit te zemres tyre te kontrollojne emocionet e tyre dhe te shmangin çdo akt dhune, une denoj me ashpersine me te madhe histerine terroriste te klanit Rama ndaj kolektivit te sportdashesve te ekipit Tirana, denoj raprezaljet kolektive te narkoshtetit ndaj ketyre sportdashesve si dhe perpjekjet kriminale per ti ndersyer sportedashesit te dy ekipeve kunder njeri tjetrit, si dhe rolin e prokurorit dhe gjykatesit qe kane marre mbi vete pa folur akoma Federata prej dy ditesh narkomediat dhe narkopolicia te urdheruara dhe manipuluara direkt nga klani Rama.

Ketu me poshte keni mesazhe dhe foto te sportdeshesve dixhital. sb

Zoti berisha e kan kthy politike

Qeliimi ka qen per spektakel kto e kthyne politike dhe na kane cilsuar terrorriste me bomba me tritol at kan qen thjesht tymuse

doktor po na presekutojne dje gjat neshjes tirana partizani tifozet e tirones kan nxjer nje banderol

me kominista te varur . u cua i pari zv kryeminstri e pas tij gjith portalet sikur po varen partizant ajo banderol ishte per krimet qe ka bo komunismi.. dhe sikur mos mjaftoj kjo per inat te banderoles jan cu ne kemb shteti policia me kp fajtoret pse kan fut tymuse blu afer tifozeve te partizanit duke u cuar klubi partizanit me olsi ramen e deri ke policia duke hap panik qe tifozat e tirones kan ven bomba tritol dhe doni me bo vrasje njerzish .. esht turp sport dhe ato kn qen thjesht tymuse sporti per tym dhe jo bomba bashkangjitur ke denoncimet ë olsi rames dhe policia qe po diskriminojn tifozat e tirones”, shkruan Berisha në postimin në facebook.