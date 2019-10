Skandal! I riu mbahet në burg prej 5 muajsh pse dogji një gomë gjatë protestës së opozitës  

Ermal Maloku është një nga të arrestuarit për shkak se kanë marrë pjesë në protestat e herëpashershme të opozitës. Maloku gjatë një interviste për Fax News shprehet se ai ai nuk është kapur në asnje shkelje dhe se vuan padrejtësisht masën “Arrest shtëpie”.

Protestuesi pranoi se ka djegur një gomë në formë proteste, por nuk ka prekur njeri me dorë dhe se po mbahet për 5 muaj me “Arrest shtëpie”, pavarësisht se thotë se ëshët dhunuar nga policia.

“Mund të isha në gjendje të lirë. Këtu nuk duan që t’ja din fare, habitem. Të hapen kamerat. U bënë 5 muaj, të më nxjerrë prokuroria Gjykata, nëse kam dhunuar ndonjë. Ato po rrinë në gjendje të lirë unë në shtëpi.

Akuzohem për prishje të sigurisë publike, kundërshtim të forcave të policisë, 8 vepra. Nëse janë kryer këto vepra nga unë të më linin në burg jo ‘arrest shtëpie’. Nuk e zbulojn dot ato. Unë e kam pranuar e kam djeg gomën, por nuk kam dhunuar njeri. Çfarë vepre penale, të më nxjerrin një të dëmtuar nga unë. Ai që erdhi dhe më gjuajti u fut në makinë.

E kam apeluar. Vajza do penelina i do të gjitha. Kanë fëmijë vet këto?! Unë kam një fëmijë të vogël. Kam protesuar dhe do të protestoj, është e drejta e çdo kujt dhe unë për një gomë të mbahem 5 muaj arrest shtëpie. Po dola unë sikur i kam thyr ndonjërit surratin, të më dënojnë.

Unë nuk kam dhunuar njeri, jam dhunuar nga policia. Nëse do të kisha dhunuar do të merrte raport mjeksor, kurse raportin time këto e fshijnë. 5 muaj a do zgjasë edhe më shumë. Nuk di kujt ti drejtohem”, u shpreh Maloku për Fax News.