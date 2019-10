Shikoni si Rama flet përçartë e i dridhet zëri, Berisha: I tmerruar nga 8 vite burg që e presin në SHBA

Shikoni si flet perçarte e i dridhet zeri i tmerruar nga 8 vite burg qe e presin nga drejtesia amerikane per tre akuza te renda te provuara plotesisht:1- shkelje te rende te ligjit elektoral amerikan duke paguar 80000$ per nje foto me ish presidentin Obama.2- Mashtrim, perjury te drejtesise ne kohe qe dy te denuarit Ashik Bilali dhe Bill Ageros kane deshmuar nen betim se parat jane paguar per foton e tij me Obamen ky deklaron se nuk eshte paguar asgje3- Martese e rreme apo (Fake Marriage) per arritjen e nje qellimi te paligjshem.Ndiqeni videon se si perdridhet. sb

Gepostet von Sali Berisha am Montag, 7. Oktober 2019