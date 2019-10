Ronaldo, 700 gola në karrierë

Cristiano Ronaldo vazhdon të shkruajë histori.

34-vjeçari ka realizuar sërish për Portugalinë, në ndeshjen kualifikuese për Euro 2020 kundër Luksemburgut.

Me golin e bukur që shënoi, CR7 arriti në shifrën e 700 finalizimeve në karrierë, 94 me Portugalinë, duke iu afruar Ali Daei (109 gola në 149 paraqitje).

“Nuk kam asnjë dyshim se Ronaldo do ta kalojë rekordin tim”, tha Daei për MARCA.

“Në moshën 34-vjeçare, Ronaldo vazhdon të jetë në formë. Nuk më befason aspak. Gjenetikisht dhe fizikisht është futbollist për t’u studiuar. Ai vetëm mendon për të fituar, të thyejë rekorde. Është fenomen”, shtoi Mourinho për Canal 11.

Këto 700 gola CR7 i arriti në 973 ndeshje, ka realizuar në 458 sfida të ndryshme, në 12 kompeticione. Pesë herë ka shënuar në 31 paraqitje me Sporting; 118 në 292 paraqitje me Manchester United; 451 ne 438 paraqitje me Real Madrid; 32 në 51 me Juventusin dhe 94 gola në 161 paraqitje me Portugali.

Suedia, Letonia, Andorra dhe Armenia, janë viktimat në nivelin e Kombëtares, kurse në nivelin e klubeve viktimat e Ronaldos janë; Sevilla (27 gola), Atlético (25), Getafe (23), Celta (20)… dhe Barça (18).