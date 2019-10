Reagimi i fortë i Palokës ndaj Ramës: “Danke Angela… Telefonatë 45 minuta… I vumë gjithë pikat mbi i…”?

Nga Edi PALOKA

“Danke Angela…Telefonate 45 minuta…I vume gjithe pikat mbi i…”?!?!

Kjo do te thote qe do te zbatosh kushtet e Bundestagut ?

Do te thote qe Gjiknuri, Tahiri, Gjushi… gjithe tufa e te korruptuarve dhe atyre qe jane kapur ne krime elektorale, do te perfundojne ne burg ?

Do te thote qe 30 qershori ka rene dhe do pritet vendimi i Gjykates Kushtetuese ?

Do te thote qe do te realizohet nje reforme zgjedhore transparente dhe me pjesmarrjen e gjithe faktoreve politike dhe shoqeror ?

Do te thote qe pas realizimit te reformes zgjedhore do te kemi implementim te saj ne zgjedhje te parakoheshme ?

Do te thote…APO ?

Shqiptaret e kane te fresket diten kur vajte ne Parlament dhe kerkove ndjese per vonesen se kishe patur nje bisede telefonike per nje ore me MIKUN TEND Macron . Ate dite po ashtu kishit vendosur pikat mbi i per negociatat…

Nuk e di pse ka ca dite qe gjithe palacot rreth teje nuk po lene fjale te ndyre pa thene per MIKUN TEND , madje paturpesisht dhe per bashkeshorten e tij ?!

Boll mashtrove si ordiner ! Plotso kushtet qe te kerkojne ose largohu!