Rama i dhuroi 4200 m2 tokë dhe një Fabrikë, Berisha paralajmëron Bolinon: Do gjykohesh për krimet e tua bashkë me padronin tënd

Berisha ka reaguar pas vendimit të Qeverisë të firmosur nga Rama për t’i dhënë pronarit të televizionit “Report tv”, Karlo Bolono një territor prej 4200 m2 dhe një ndërtesë Fabrike pronë publike, të cilën e morën për 20 vite me 1 euro.

Berisha shkruan në reagimin e tij se, ky është një akt kriminal, vjedhje abuzim me pasurinë publike i Edvin Mafisë dhe mikut të tij të akuzuar për lidhje me Sakra Corona Unita, i cili duhet të jetë automatikish subjekt i ligjit antimafia. Sipas Berishës, përveç interesave të tyre mafioze asnjë ligj apo parim nuk lejon dhënien në përdorim me 1 euro të pasurive publike një medie kryekëput qeveritare.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Edvin Mafia dhe dhe Karlo Malavita i tij lumturojne njeri tjetrin me territorin e nje shkolle te mesme!

Miq, mediat njoftuan keto dite se ne kundershtim flagrant me çdo ligj Edvin Hajduti dhe famosi Karlo Bolino u vetshperblyen me nje territor prej 4200 m2 dhe nje ndertese Fabrike prone publike, te cilen e moren per 20 vite me 1 euro.

Ky eshte nje akt kriminal, vjedhje abuzim me pasurine publike i Edvin Mafise dhe mikut te tij te akuzuar per lidhje me Sakra Corona Unita, i cili duhet te jete automatikish subjekt i ligjit antimafia. Perveç interesave te tyre mafioze asnje ligj apo parim nuk lejon dhenien ne perdorim me 1 euro te pasurive publike nje medje kryekeput qeveritare. Por kete ne narkoshtetin e Edvinit dhe Bolinos ky eshte nje standarte konstant.

Shtoj ketu se ne planin e qytetit para vitit 2015 ky territor dhe kjo ndertese kane qene te caktuara per nje shkolle te mesme, e cila ne ate zone mungon. Por Edvini me Bolinon e tij me ndihmen e Lal Plehut e hoqen nga plani per te marre per vehte.

Keshtu Edvin Mafia shfrytezon pronaret e mediave te tualetit qeveritar si Arben Malavita, televizionit te te cilit i dha 16 milione dollare per dekodera dhe qe perfunduan si fondet e Chek-up it duke i ndare se bashku dhe Karlo Malavites, qe pasi vodhi se bashku me te fondet Bunker-Hales, po vjedh tani territorin e tere te shkolles se mesme te nxenesve te Tiranes.

Me kete rast, dua ti them Karlo Malavites se per shfrytezimin e Edvin Mafise per pasurim mafioz nuk do jete e larget dita qe do gjykohesh per krimet e tua se bashku me padronin tend.sb