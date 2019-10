Rama do të organizojë festën e refuzimit të hapjes së negociatave!

Nga Sali BERISHA

Dhimbjen e kthejme ne force!

Me mire qe nuk u hapen negociatat!

Narkoshteti do organizoje festen e refuzimit te hapjes se negociatave!

Miq, i damkosur per vdekje politike per gjemen qe i beri projektit te integrimit europian te Shqiperise, Edivin Kristaq Mafia pasi akuzoi qe ne fillim si fajtore per mos hapjen e negociatave me Shqiperine Francen dhe vendet tjera te BE dhe nderseu kunder tyre sulme te shpelara dhe amorale si te luftes se ftohte me mediat qe kontrollon te Arben dhe Karlo Malavites, Ymer Çorapes dhe tualetin e masturbimit te Kol Balles, tani ka ndryshuar qendrim.

Prej dy ditesh narkoanaliste dhe narkozyrtare ne keto media trumbetojne me te madhe se ishte fat qe na refuzuan negociatat, me mire per ne tani kuptohen arritjet tona dhe se tani jemi bere me te rendesishem.

Pra miq, mediat e kontrolluara nga Edvin Mafia rikthyen ne epiqender tezen qe shprehu vet kreu i meduzes me gojen e ndrikull Radarit, e cila do te deklaronte nje jave para samitit te Brukselit se po nuk u hapen negociatat do te jete keq per Francen dhe me mire per Shqiperine.

Kjo fushate, e neveritshme sa vet nauzeja, flitet se po i paraprine festes qe po organizon Edvin Mafia dhe dekoratave qe ai do shperndaje si mirenjohje ndaj atyre qe kontribuan ne mos hapjen negociatave! sb