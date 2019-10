PD, shpresa e vetme për ndryshim dhe kthim në normalitet

Arif REXHMATI

Kryetar i degës së PD Kukës

Shpresa dhe besimi per te ardhmen eshte PD-ja, programi dhe lidershipi i saj europian ndaj pranimi per te aderuar tek kjo parti eshte vullneti i lire per te rinjte, intelektualet dhe qytetaret kuksiane.

Deri me dt.25 tetor anetaresia e PD-se Dega Kukes u shtua edhe me 165 anetare te rinj!

Nderkohe qe çdo dite e me shume jo vetem te djathtet por edhe te majtet ne Kukes dhe ne gjithe Shqiperine e shohin qeverisjen e Rilindjes si nje qeveri gangsteresh, mafiozesh, te paafte, te korruptuarish qe e gremisi Shqiperine ne papunesi, varferi, mungese shprese dhe besimi duke i detyruar te rinjte por jo vetem, te largohen nga ky vend per nje jete me te mire.

Ne keto rrethana, shpresa e vetme per ndryshim dhe kthim ne normalitet eshte PD-ja dhe programi i saj per te larguar Ramen dhe Rilindjen dhe ndryshuar gjendjen duke kthyer demokracine e neperkembur.

Per ata te rinj qe largohen , mos ikni , por bashkohuni me ne per te ndryshuar Shqiperine!

Per ata intelektuale te profesioneve te ndryshme, qe jeni zevendesuar nga gangot dhe te pashkolluarit e Rilindjes, bashkohuni me ne dhe jepni idete tuaja te ndryshojme Shqiperine!

Per ju arsimtare, mjeke e inxhiniere , Shqiperia eshte e jona , jepni idete dhe projektet tuaja per prosperimin e Kukesit dhe te Shqiperise!

Bashkohuni dhe vrisni friken!

Per ju fermere te mashtruar nga Rilindja, ne programin e PD-se ka platforme te qarte per subvensionet dhe mbeshtetjen tuaj! Ejani aty ku puna juaj vleresohet!

Per ju pensioniste qe per 6 vjet te qeverisjes se Rilindjes nuk kishit as nje shtese apo perkujdesje te veçante, mbeshteteni PD-ne qe te keni pensione dinjitoze!

Behuni pjese e PD-se te kesaj force qe vjen si uragani i shpreses per te ardhmen!

Eshte koha qe se bashku te sjellim ndryshimin e madh!