Operacion “Fake” në Portin e Durrësit, kush ishte qëllimi i Ramës?

Ish-Kryeministri Sali Berisha, referuar denoncimit të një prej doganierëve në Portin e Durrësit, shkruan në një postim në Facebook se, operacioni policor në Portin e Durrësit një ditë më parë me urdhër të Ramës ishte një operacion “fake” për të mbuluar trafikun e tonelatave me kokainë.

Forca të shumta policie morën pjesën ditën e djeshme në operacionin e koduar “Porti i pastër”.

Gjatë operacionit u ndaluan disa persona me pretendimin se kishin mundësuar trafikimin e lëndëve narkotike, por Policia e Shtetit nuk dha më shumë detaje rreth tyre.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Nje “Fake” operacion ne Durres per te mbuluar trafikun e tonelatave Kokaine!

Pasi ne Durres u kaluan tonelata kokaine, Edvin Droga urdheroi nje fake operacion gjasme kunder trafikut te droges, ne te cilen u arrestuan 10 punonjes te portit pergjegjes per lejimin e saj dhe u kontrolluan edhe fizikisht ne trup dhjetra doganiere! U kontrolluan edhe halet e doganave!

Rezultati zero.

Lexoni denocimin e doganierit dixhital. sb

Pershendetje dr nga nje doganier i Doganes se Durresit: Dje pas kalimit keto dite sipas burimeve te brendeshme te portit te rrethe 1,5 tone kokaine ne portin e Durresit ne Doganen eshte ushtruar terror i vertete nga Policia!

Ne perpjekje per te propaganduar “suksesin” e luftes kunder droges pas arrestimeve te 10 punonjesve te portit u ushtrua kontroll edhe ne te gjitha zyrat e doganes dhe agjensive doganore, deri edhe kontroll fizik ne trup te doganiereve dhe cantat e dores se doganiereve me qen antidroge!!!

Nje shou i tille mbi te gjithe punonjesit, te cilet ligjerisht kane si objektiv kryesor te tyre edhe luften kunder trafiqeve te llojeve te ndryshme, pra edhe te droges, ndersa nuk ka qytetar te Durresit qe nuk e din se cilet jane tre kater grupet kriminale te ketij qyteti me mbeshtetje nga larte qe kontrollojne ne port trafikun e droges dhe lloje te tjera trafiqesh!!

Banesat, lokalet dhe ambientet e tjera te antareve te ketyre grupeve as qe behet fjale per tu kontrolluar nga policia, ndersa behet gjithe ai spektakel me punonjesit dhe punonjeset e shtetit pa asnje perhashtim, thua se jane ata dhe ato kokat e trafikut!!!

E kjo vetem e vetem per te genjyer opinionin publik per gjoja lufte kunder trafikut te droges. Turp me te madh se kaq nuk mund te kete, por turpi dhe mallkimet e grave dhe burrave te ndershem te ketij qyteti dhe jo vetem, te cilet dje u terrorizuan, u fyen dhe u perbuzen ne ate forme.

Do i ndjekin nga pas drogaxhinjte e vertete ne radhet e policise dhe ne krye te shtetit.