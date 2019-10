Nga bananet tek republika e Kokainës!

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, bananet janë bërë frutat me të cilat mafia shtetërore importon kokainën nga Amerika Laine. Falë saj, në narkoshtetin e Edvin Mafisë, Shqipëria ze vendin e parë në botë për konsumin e kokainës, por edhe konsumin e bananeve.

Postimi i plotë

Rroft banania!

Nga bananet tek republika e Kokaines!

Miq, bananet jane bere frutat me te cilat mafia shteterore importon kokainen nga Amerika Laine. Fale saj, ne narkoshtetin e Edvin Mafise, Shqiperia ze vendin e pare ne bote per konsumin e kokaines por edhe konsumi i bananeve ne Shqiperi eshte dhjetra here me i madh se ne Maqedonine e Veriut. Keshtu, ne Maqedonine e Veriut konsumi i bananeve eshte 0,05 kg per fryme, ne narkoshtetin e Edvin Mafise eshte 7.3 kg per fryme?!?!

Keshtu miq, nuk mbetet gje tjeter vetem te brohorasim: Rrofte bananja se na solli republiken e Kokaines! sb