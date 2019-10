Ndërtimi i rrezikshëm/ Deputeti i Ramës kërcënon me jetë banorët që guxojnë të ankohen

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili denoncon rastin e pallatit të ndërtuar nga deputeti Robert Bitri, i cili pas përfundimit të ndërtimit, i ka kaluar firmën djalit të tij.

Ky i fundit ka nisur të ndërtojë në tarracën e pallatit, pa pyetur asnjë nga banorët.

Një nga pronarët e ka denoncuar zotërinë në fjalë në polici, por uniformat blu nuk janë vënë në veprim.

Në vazhdën e denoncimit, qytetari thotë se asnjë inspektor bashkie apo policie, nuk i shikon punimet që po bëhen.

Denoncohet Narko deputeti i Edvin Mafise me te birin per ndertimin e rrezikshem, kercenimin me jete te banoreve qe guxojne te ankohen.

Ndaj te gjitha ketyre narkopolicia hesht. Per narkozyrtaret ligji nuk ekziston.

Pershendetje doktor. Ne jemi banor te pallatit ne rrugen Ali Visha. Ky pallat eshte ne Kryeqezim mjaft te frekuentuar. Pallati eshte ndertuar ne token e familjes autoktone tiranse Beja nga deputeti Robert Bitri. Sapo zoteria u be deputet ja kaloj firmen te birit. Ne si komshi jemi habitur qe ky zotri ka uzurpuar pa leje duke ndertuar ne te gjithe pjesen e taraces. Nje nga pronaret e ka denoncuar zoterine ne polici sepse ai e ka kercenuar ne tel me fjalet më te ndyra dhe deri ne kercenim per jeten e tij dhe te familjes por policia e sander kimikut nuk mundet ta preki se eshte djali i deputetit. Asnje inspektor bashkie apo policie nuk i shikon punimet qe zhivillohen ne 1 kryqezim qe njihet si ish vajguri dhe kalojne mijra njerez ne dite.