Mashtrimi i Ramës/ Reagimi i mbesës së Erjon Xhangollit: Kryeminstri u tall me një të sëmurë, nuk e mbajtën në spital as 2 orë!

Mbesa e Erjon Xhangollit, të riut nga Korça që prej vitesh ndodhet i paralizuar dhe në gjendje kritike ka reaguar ndaj mashtrimit të kryeministrit Rama, i cili në një mesazh në faqen e tij ën FAcebook shkruante se, e kishte dërguar për kurim në spital 29-vjeçarin Gaxholli.

Mbesa e Xhangollit ka treguar se gjithçka që Edi Rama ka publikuar dje në Facebook janë mashtrime dhe gënjeshtra.

Reagimi i mbesës së Erjon Xhangollit

Mirëmëngjesi të gjithëve, po e nis ditën sot me mesazhin e mbesës së Erjon Xhangolit.

Une jam Maria

mbesa e Erjon Xhangolit !

Doja t’iu vija ne dije qe te gjitha ato qe ka publikuar Kryeministri jane genjeshtra sepse dajen e moren vetem per te publikuar genjeshtrat e tyre dhe jo per ta mbajtur e kuruar aty por e kthyen brenda nje dite?

Nuk e kuptoj si mund te vizitohet ai individ brenda 2 oreve

cfar i bene ata nuk i kishin bere asnje lloj vizite dhe fashon qe i kishte vene nena e shkrete ne koke me ate e kishin lene cfar dreq doktoresh ishin ata ??

Ai ka 8 vjet ne ate gjendje dhe akoma nuk e kemi kuptuar se cfar ka ai ka nevoje per kurim te plote jo kete genjeshter qe publikuan nuk ishim.keq per nje krevat sikur ne gjith korcen te kishim lypur sikur edhe 10 lek do ishin mbledhur per ta blere ate

ne nuk kemi mundesi ekonomike ta vizitojme ta dergojme jashte shtetit qe ai te behet sic ishte dikur

Kryeminstri u tall me nje te semurë, u tall me ata prinder qe ata dhe shpirti i tyre e din se si po kujdesen

Nena e shkrete dite nate rri ne koka ka 8 vjet qe ska dal nga dera ka 8 vjet e tretur brenda ne ate shtepi ka 8 vjet qe ska ven gjum ne sy ka 8 vjet qe i flet djalit te saj dhe si kthen pergjigje a i duket e paket kryeministrit kjo gje?

Pse tallet me nje te semure pse o zot ne na u be zemra mal kur e morem vesh qe ai do ta merrte qe ta kuronte aty dhe ta shihnim si ishte gjendja e tij por jo qe ata ta torturonin ate njeri.te shkrete dhe ta dergonin perseri ketu .

Ne spitali ku e moren dajen nuk i kishin bere asnje lloj vizite

ai kishte nevoj qe tubi i cili eshte lidhur me stomakun te nderroheshe sepse atij i ka zen myk cfar i kishin bere ata doktore duam ta dim ??

Ka 8 vjet qe tubacioni i cili nxjerr sekrecionet nuk eshte nderruar a nuk i pane doktoret keto??

Kryeministri beri veten e tij te mire qe ai po ben nje veper te mire duke ju mbyllur goje njerezve dhe duke u tallur me ne Daja erjoni ka me shum se kurre ndihmen tuaj!

Ju lutem ta shperndani kete Lajme te rrem qe po hap kryeministri duke u shperndare ne cdo medje

Ju lutem Te bashkohemi te gjithe kush ka mundesi per te mbledhur nje fond dhe ta dergojme dajon ta kurojme jashte shtetit sepse nuk duam me Genjeshtrat e Kryeminstrit

Une do ju dergoj edhe fotot kur daja u kthye nga Tirana qe doktoret nuk ju kishin ber asgje….

Pervece u sfilit dhe u torturua ande ne ate rruge te gjate plot kthesa tallen me nje te semur e perdorin per te shperndar lajme “pozitive” te rrema

Shtet i korruptuar boll keni mbushur xhepat mendoni e njer per kete djal te ri te ngrihet e ai ne kembe te flas e te jet si gjith shoket e tij

Ahh more daje i shkrete ne cilen dore ke rene sa i pafajshem qe je ne kete bot e njerzit te perdorin ty ahhh sikur te beheshe mire

Ju lutem fjalet jan te teperta dhe i merr era dhe askush nuk i degjon.

Dajo Erjoni ka nevojè per ju Ju lutem na ndihmoni kush ka mundesi

Ju faleminderit te gjithve dhe zoti ju dhente lumturi dhe shendet ne familjet tuaja sepse nuk ka me keq qe te shohesh nje njeri te shtrite te tretet dit per dit ne ate krevat per vite me rradh duke mos ditur se cfar ka cfar i dhemb, dhe a do te ngrihet ne kembe??

Ju Lutem na ndihmoni sepse Shteti po tallet me ne !!