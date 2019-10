Lal Plehu dhe Edvin Hajduti prishin kompleksin sportiv për të ndërtuar pallate nga klientela

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari i cili ka ngritur shqetësimin lidhur mbi prishjen e një kompleksi sportiv pranë rrethrrotullimit të doganës nga dyshja Veliaj-Rama, me qëllim për të ndërtuar aty pallate, duke i lënë fëmijët pa fusha futbolli.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Lal Plehu dhe Edvin Hajduti prishin komleksin sportiv Loku per te ndertuar pallate klientela!

Lexoni mesazhin shikoni fotot e qytetarit dixhital. sb

zoti berisha pershendetje po prishet kompleksi Loku qe eshte qender sportive nga rreth rrotullimi I doganes 200 metro poshte dhe po behet pallat nga klientela Erion Velise dhe Edi Rames. kjo eshte kulmi sepse ne stervitnim femijet tane aty dhe po na prishet e ardhmja e femijeve tane .

me respekt .

Pershendetje Zoti Berisha jam personi qe te shkruajta dy dite me pare per prishjen e kompleksit sportiv LOKU per tu bere pallat keto jane foto qe ju mund ti shihni vete mire me respekt.