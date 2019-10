Korrupsion gjigand me ndërtimin e Arena Center në Tiranë: 70 milionë euro për 22 mijë vende!

Gazetari Helidon Tahiraj nxjerr në pah çmimin e kripur të ndërtimit të stadiumit Arena Kombëtare.

Për krahasim, ai sjell shpenzimet të cilat janë paguar për stadiume në vende të tjera të botës.

“Dmth stadiumi yne paska kushtuar 70 milione euro, me 22 mije vende. Mbi 3 mije euro per vend. Nuk pres nga ata qe mbrojne vendin e punes, te flasin per vendet e stadiumit. Tabelat me poshte tregojne… Cilat nga mediat nuk ka ngrene peshkun e Rames dhe Veliajt, mund t’i botojne…”, shkruan Tahiraj në një postim në Facebook.