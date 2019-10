Këlliçi takon Sekretarin e Përgjithshëm të CDU: 9 kushtet e vendosura nga Bundestag, pasqyrë e situates së rëndë në Shqipëri

Kryetari i FRPD, Belind Këlliçi është takuar në Saarbrucken, Gjermani, me Sekretarin e Pergjithshëm të CDU-së, Paul Ziemiak.

Postimi i plotë i Kryetarit të FRPD, Belind Këlliçi

Sebashku me Tobias Rüttershoff, Drejtorin e fondacionit Konrad Adenauer Stiftung ne Shqiperi, sot pata mundesine te takoja mikun tone te vyer, Sekretarin e Pergjithshem te CDU, Paul Ziemiak.

Me Paulin diskutuam per situaten aktuale ne Shqiperi, rolin e te rinjve si dhe ndihmen e posacme qe Bundestagu Gjerman po jep ne procesin e hapjes se negociatave me vendin tone, permes vendosjes se 9 kushteve te panegociueshme te cilat pasqyrojne me se miri situaten e rende politiko sociale qe po kalon Shqiperia.

Shqiperia Europiane eshte destini yne i pashmangshem.