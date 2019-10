Ju rrëfej një nga mijëra rastet e grabitjes së pasurisë kombëtare nag shteti bandit i Edi Ramës…

A.R.DOSTI

Ju rrefej …nje nga mijera rastet e grabitjes se pasurise kombetare te Shqiperise e te shqiptareve…

Urgjentisht Prokuroria e Republikes se Shqiperise duhet te hape ceshtje penale e te nise hetimet …e ti coje deri ne fund me kulmin e seriozitetit profesional e te pergjegjesise kombetare dhe me sensin absolut te drejtesise dhe te ruajtjes e mbrojtjes se pasurise e trashegimise sone kulturore kombetare … ndaj Kryehorit- kryeminister Rama …ndaj kryexhambazit ish deputet Koco Kokedhima si dhe ndaj ish Ministrit te Brendeshem Tahiri e ish Ministres se Kultures Kumbaro …

Fjala eshte per vjedhje e grabitje me dhune permes forces se pushtetit te tyre te qindra e qindra ikonave e artifakteve kombetare shqiptare dhe nje pasurie te pallogariteshme shumevjecare kulturore ikonografike te kombit shqiptar …

Edhe pse e dija pothuajse gjere e gjate historine e ndodhur pak vite me pare teksa me urdher direkt te Kryeministrit Rama… ju rrembyen e ju sekuestruan dhunshem ..z.Gjergji Thimo me banim ne Korce e pronar ne ruajtje e administrim ne Galerine Ikonografike ne po kete qytet nje pasuri e pa cmuar e me vlera te pa llogartiteshme historiko-kulturore gati reth 3 mije objekte te kesaj natyre…mbreme ndoqa Aisbergun ne Fox Neës…me shume vemendje…

Dhe gjithcka nen akuzen absurde e te pa provuar kurre te posedimit te tij te kesaj pasurie te rralle ikonografike ..ne rruge te pa ligjeshme madje duke e akuzuar deri edhe per vjedhje te tyre nga objekte te ndryshme kulti e jo te tilla ne territorin shqiptar…akuze kjo qe edhe sot e kesaj dite jo vetem qe nuk u vertetua kurre perkundrazi e kunderta e saj tashme ka dale ne drite si kurre me pare….

Ndaj edhe e ndoqa me shume vemendje e interes mbreme emisionin Aisberg ..te gazetarit Artur Cani si dhe bashkebisedimin e gjate koke me koke te kolegut e mikut tim te mire e te hershem Armir Shkurti me vete z.Gjergji Thimo…bisede kjo e zhvilluar ne Galerine e tij…dhe bisede kjo mbushur me nje mal shkresash e dokumentash , vendimesh e urdheresash te cilat i posedon i demtuari qytetar i nderuar i Korces e i Shqiperise z.Thimio…te cilat akuzojne mjaft rende e me fakte konkrete nje pjese te kupoles se larte shteterore e shpuren e banditeve me pushtet kryesuar nga Kryebanditi Edi Rama…

Te gjorin Gjergji…mire qe e grabirten ate e permes tij edhe nje pasuri te pa cmuar e kolosale te Ikonografise kombetare shqiptare ..por e plasen edhe brenda ne burg per disa vjet…i shkaterruan familjen …e bene edhe qe te pesonte Infarkt ..e me pas edhe ti nenshtrohej nje nderhyrje kirurgjikale ne zemer…e quajten deri edhe hajdut e te cmendur…i hoqen edhe perfitimin e drejte e ligjor qe mori ne Kemp..pas gjithe asaj c’ka pesoi nga ana shendetesore…por duket se edhe sot nuk e lene rehat ndersa vazhdojne ta kercenojne per te mbyllur gojen e per ”ta harruar ate histori e ate c’ka ndodhi”….

Ngjarje e histori identike si ato te kohes se diktatures kur tregetareve tane te ndershem ju vidhej e ju sekuestrohej po kaq dhunshem pasuria, floriri, pronat, toka, ju merreshin banesat se i donte udheheqja…e pastaj ose i vrisnin, ose i burgosnin ose i mbyllnin neper cmendina…

Pas urdherit fillestar te Rames…i njohur qe ne ”emigracionin” e tij ne France si tregetar ilegal e matrapaz ikonash …Gjergjit ju sekuestrua e gjithe pasuria shumedekadeshe e trashegimise familjare ne galerine e tij ikonografike…sepse natyrisht Shefi qe nuk mund ta harronte dot zanatin e tij te ndyre te hajnit e banditit te xhambazit e kusarit…kishte ende ne koke skenare ogurzinj te banditizmit te tij …

Dhe ishin plot 3 mije objekte qe sipas dokumetteve te z.Thimo i jane grabitur dhunshem atij..nga qeveria Rama ..e te gjitha te dokumentuara me nje inventar te rregullt, perfekt e te specifikuar …

Me pas ..pas urdherit te Rames ne skene del emri i ish Ministrit te brendshem Tahiri ..qe deklaron se institucioni i tij ka marre ne ruajtje e ne mbrojtje plot 2200 objekte te kesaj natyre…sekuestruar qytetarit Gj.Thimo i cilki akuzohet se i ka grabitur ato neper kisha e objekte te tjera te kesaj natyre…

Vini re…menjehere e me nje dore nga Rama tek Tahiri firuan 800 objektet e para …qe lehtesisht merret me mend se ne duar te kujt kane rene…

Me pas urdherohet ish ministrja e kultures Kumbaro qe te marre ne dorezim inventarin ne fjale…madje per kete qellim Rama ben edhe nje ekspozite -shoë perjashta Galerise Kombetare me objektet e ”sekuestruara”…e ne kete shfaqje -maskarade marrin pjese po te tre Rama- Tahiri e Kumbaro…

Dhe tash..si dore e dyte nga 3000…ne 2200…brenda Galerise perfundojne vetem 1170 …objekte e ikona gjithesesi ende teper te cmuara e pjese e rendesishme e pasurise ikonografike e kulturore shumevjecare kombetare shqiptare… pjesa ”e humbur rruges”’serisht dihet se ne duar te kujt ka rene…

Ne skene ngjitet dhe jo rastesisht ”tregetari e biznesmeni i suksesshem” komunisto -socialist i kah-hershem ose i mbiquajturi Pashai socialist i Jugut te Shqiperise …Koco Kokedhima…edhe ky i perfolur ..madje i cituar me emer e mbiemer si nje nga kreret e tregetimit ilegal te ikonave ne nje rrjet te zi biznesi me porosi e pritje shtetin e Qipros …ku ne kryeqytetin e saj Nikossia …mendohet se kane llogari bankare [nuk ma do mendja ne emrin e tyre direkt se nuk besoj te jene kaq budallenje e naive debila] ..si Rama po ashtu edhe Kokedhima…

E …Kocua ne bisede me gazetarin Cani ..ekspozohet me tre ikona e relike te rralla shqiptare te cilat pretendon se i ka blere permes nje ankandi te rregullt…por kur i kerkohet te leshoje nje kopje te kesaj kontrate-blerje refuzon kategorikisht…

Sepse dihet se sa fort Djalli i trembet …Temjanit…

E nderkohe derisa puna erdhi tek Kocua …inventari i rralle , kolosal e me vlera te medha te trashegimise e pasurise ikonografike kombetare shqiptare ..ka perfunduar si Kokoshi – nje Thele…ne vetem 91 objekte te ruajtura keto tashme ne Muzeun Kombetar … ..edhe keto po me urdher te ish ministres Kumbaro..se perfshire ne kete afere korruptive ..e mbi te gjitha te denueshme ligjerisht…pasi se pari ka demtuar rende e drejtepersedrejti pasurine kombetare shqiptare e cila sipas Kushtetutes se vendit ruhet e mbrohet me Ligj…

Po me cilin ligj se…me ligjin e Rames, te Kocos apo te Tahirit e te Mireles …?

Cfare tmerri, cfare skandali e cfare turpi …histori me hajdute e bandite ikonash … histori me cuba e kriminele ne parlament e ne qeveri…histori me droge, vrasje, vjedhje, prostitucion e korrupsin shteteror …ku perfshihen …Kryemininistri, Ministra e Deputete…histori tipike te vendeve te Amerikes Latine…ku diktaturat e juntat ushtarake kane bere kerdine mbi vendet e popujt e tyre…pa pyetur kerkend…as ligj e as shtet…

Ndaj Prokuroria e Republikes se Shqiperise ..ne baze te Kushtetutes se atij vendi..e teksa behet fjale per nje trashegimi te rralle qe i takon atij vendi e atij populli e nderkohe qe eshte grabitur e shfrytezuar de facto e de jure …dhe me Carta – Cantta …sipas vete dokumenteve te shumte autentike qe zoteron poseduesi fillestar i tyre z. Thimo… nga njerez ”te forte” e nen mbrojtjen e te qenit te veshur me petkun e te gjithe -pushtetshmit …te nise urgjentisht hetimet e te beje kallzimin penal te rastit nen akuzen e kryerjes se nje krimi te rende kombetar ndaj shtetasve shqiptare ……Edvin Rama, Saimir Tahiri, Koco Kokedhima..dhe Mirela Kumbaro…

Me pas …nese ne ate vend Drejtesia eshte nje dhe e barabarte per cilindo qytetar te atij shteti…Shqiperia e shqiptaret do te mesojne se cilet jane ata qe jo vetem i qeverisin keq e banditerisht por edhe cilet jane ata hajdute me pushtet qe guxojne e ju grabisin dhe ju a shesin neper tregjet e zeza te mafias …pasurite e tyre te pa cmuara kombetare…