Eurodeputetja franceze zbulon fakte të reja: Negociatat u bllokuan për krizën politike dhe 30 qershorin

Eurodeputetja franceze e grupimit të Demokratik dhe Identitar, Dominique Bilde, në një intervistë për median shqiptare ka zbuluar fakte të reja për arsyet e vërteta të bllokimit të negociatave për Shqipërinë nga krerët e vendeve anëtare të BE-së. Duke folur për gazetën “Shekulli”, Bilde, thotë se se Shqipëria është në një krizë të thellë politike dhe se Komisioni Europian nuk jep një imazh të qartë të situatës në Shqipëri.

Ajo zbulon se shumë liderë të Bashkimit Europian kanë disa kohë që janë skeptikë për vërtetësinë e të dhënave të publikuara nga ana e Komisionit Europian, në lidhje me vendet kandidate për në BE dhe posaçërisht për rastin e Shqipërisë. Në këtë intervistë ajo tregon se shumë eurodeputetë francez kanë hedhur dyshime mbi të dhënat që publikon Komisioni Europian.

Dominique Bilde, gjithashtu e shikon krizën politike në Shqipëria si faktorin kyç për mos hapjen e negociatave me Bashkimin Europian dhe veçanërisht zgjedhjet e 30 qershorit të cilat sipas BE-së vërtet ishin paqësore, por nuk plotësonin standardet europiane.

“Unë nuk kam asnjë arsye të flas në emër të shqiptarëve ose të jap gjykime për punët e tyre të brendshme. Unë po flas për Shqipërinë vetëm nga pikëpamja e favorshme e një anëtareje Franceze të Parlamentit Europian, e shqetësuar për pasojat për Francën e një pranimi të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

Sidoqoftë, është e ditur që megjithëse Komisioni Europian është i prirur të heqë diskursin për përmirësimin e supozuar të situatës në Shqipëri, veçanërisht në raportet vjetore të publikuara nga Komisioni Europian, ku nuk është krejt imazhi që paraqitet. Në lidhje me situatën politike, Shqipëria ka kaluar një krizë të madhe që të paktën nga shkurti 2019, kur opozita parlamentare bashkërisht hoqën dorë nga mandati i tyre.

Për më tepër, megjithëse Bashkimi Europian ishte i prirur t’i gjykonte zgjedhjet e mbajtura në 30 qershor si “paqësore” dhe “të administruara mirë”, kjo është një thirrje shumë larg nga e vërteta, pasi pjesëmarrja ishte qesharake, e ulët (rreth 20%) për shkak të bojkotit të opozitës. Në fakt, në 31 nga 61 bashkitë, kandidonte vetëm një kandidat! A është kjo me të vërtetë situata e një vendi që i plotëson pretendimet tona “standarde europiane?!:, ka deklaruar ajo për këtë çështje.

Gjithashtu në këtë intervistë eurodeputetja flet, edhe për faktorë të tjerë të cilët ndikuan në dështimin e qeverisë Rama për hapjen e negociatave me BE-në këtë tetor. Sipas Bilde, të dhënat e Komisionit për Shqipërinë në lidhje me korrupsionin nuk përputhen me realitetin dhe informacionin e institucioneve përgjegjëse ndërkombëtare në këtë fushë. Edhe çështja e shumëpërfolur e azilkërkuesve të shumtë shqiptarë në Francë, sipas saj ka të bëjë pikërisht me keqqeverisjen në Shqipëri.

“Por kjo krizë e hapur politike është e ndërlikuar nga problemet strukturore, të cilat, për mendimin tim, e bëjnë pranimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian të këshilluar keq të thuash më së paku. Së pari, ekonomikisht, paga mesatare është shumë e ulët në krahasim me Europën Perëndimore, veçanërisht Francën, dhe situata në përgjithësi nuk duket shumë e mirë.

Më lejoni t’ju jap një shembull: në Francë në vitin 2017, shqiptarët ishin kombësia e parë në mesin e azilkërkuesve! A do të ishte ky rast nëse këta njerëz do të kishin mundësi të favorshme ekonomike në shtëpi? Për sa i përket luftës kundër korrupsionit, raporti i Komisionit Europian për vitin 2019 theksoi se ishte bërë përparim. Sidoqoftë, Transparenca Ndërkombëtare uli indeksin e Shqipërisë midis viteve 2017 dhe 2018.

Vetë Presidenti shqiptar, Z. Meta, theksoi se renditja e Shqipërisë nga Banka Botërore, renditja`Të Bësh Biznes`ishte përkeqësuar”, ka deklaruar eurodeputetja Bilde mes të tjerave në këtë intervistë, kushtuar zhvillimeve në Shqipëri.