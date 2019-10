Edi Rama nuk është në axhendën time dhe të opozitës. Refuzimi për zgjidhjen e krizës i vjen nga eurforia e moshapjes së negociatave

Pyetje: A keni koment mbi refuzimin e Ramës për planin tuaj për reformën zgjedhor?

Lulzim Basha: Ajo që pamë ishte një njeri euforik nga moshapja e negociatave. Hapja e negociatave është kërcënim për çdo autokrat, për çdo drejtues të korruptuar. Mos harroni se Sanaderi, ish kryeministri i Kroacisë, shkoi në burg për një orë dore me anë së cilës gjetën aferën korruptive të shitjes së armëve. Këtu ka me qindra tregues që dalin ditë për ditë, i fundit doli para dy ditëve nga SHBA, që do të çonin në ndjekje penale atë që sapo pamë duke bërë kllounin para Kuvendit.

Por Edi Rama nuk është më axhenda ime, as e PD, as e opozitës dhe as nuk duhet të jetë axhenda e shqiptarëve. Ky është një njeri që ka lënë në baltë këdo, ka 6 vite që ka lënë në baltë Shqipërinë, ka 6 vite që ka premtuar për ta çuar vendin drejt BE-së dhe ka 6 vite që dështon. Ky është nëj dështim i Edi Ramës. Dhe kushtet nuk vijnë as nga unë dhe as nga PD, kushtet vijnë nga Bundestagu. Kushtet vijnë nga Gjermania. Kushtet vijnë nga Këshilli Europian. Kushtet po vijnë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Vendi është në një krizë të thellë politike, shkaktari i kësaj krize është njeriu që ka bashkëpunuar me krimin për të shkatërruar zgjedhjet dhe për të kapur shtetin në bashkëpunim me krimin, në bashkëpunim me oligarkët. Pasojat i vuajnë shqiptarët, pasojat i vuajnë të papunët.

Ata të cilët mezi ia dalin të mbyllin muajin prej rrogave të ulëta; fermerët, fëmijët, studentët, pensionistët, çdo shqiptar i vuan pasojat e politikës së papërgjegjshme të një nejriu që prap u shpreh në mënyrë të papërgjegjshme. Këtu nuk e ka sjellë vendin as PD, as Lulzim Basha. Përgjegjësinë për këtë vendin të Bashkimit Europian e ka tërësisht Edi Rama.

Ajo që ne kemi bërë kemi dorëzuar një plan për daljen nga kriza, duke nisur me një propozim për reformën zgjedhore duke qenë se reforma zgjedhore është një nga kushtet e Bundestagut, i pasuar nga kushti tjetër për zbatimin e reformës zgjedhore, e cila për këdo që ka sy në ballë dhe veshë për të dëgjuar do të thotë zgjedhje, do të thotë i vetmi institucion që rikthen legjitimitetin që janë zgjedhjet.

Prandaj PD, aleatët anë kemi dorëzuar me përgjegjësi shumë të madhe duke dorëzuar një plan 5 pikësh dhe ky plan është rruga që ne shohim për zbatimin e kushteve të Bundestagut, rruga që shohim për të nxjerrë vendin nga kriza. Pra, nuk ka asnjë tejkalim të detyrës morale të opozitës.

Ne kemi një paradoks, ku nga njëra anë kemi një kryeministër, një qeveri që rri duarkryq, madje ky fërkon duart që nuk po hapen negociatat dhe nga ana tjetër kemi një opozitë që sillet me një përgjegjësi që në fakt i takon qeverisjes, me përgjegjësinë për ti dhënë Shqipërisë rrugën e daljes nga kriza.