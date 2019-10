Dy drejtorët e PS vjedhin tokat në bregdetin e Sarandës me ndërhyrje nga lart

Ish-Kryeministri Berisha ka denoncuar grabitjen e pronave në bregdetin e Sarandës, tek Tre Ishujt.

Berisha ka publikuar mesazhin e një inspektori të IMT-së në Sarandë i cili ka denoncuar emrat e personave që janë duke e përgatitur vjedhjen e tokave hap pas hapi, njeri ish-drejtor i Hipotekës e tjetri drejtor aktual.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Narkopushtetare qe grabisin tokat e qytetareve!

Shikoni fotot dhe lexoni denoncimin e inspektorit dixhital. sb

“Inspektor prane inspektoriatit te ndertimit Sarande

I nderuar zoti Berisha po ju drejtohem ju pasi vetem ju ne kto kohe jeni kthyer ne zerin e qytetarit te thjeshte.

Une jam nje inspektor prane inspektoriatit te ndertimt sarande dhe desha te denoncoj sesi po vidhen tokat e qytetarve nga njerezit me pushtet te PS.

Nje toke ne bregdet tek tre ishujt buze detit po vidhet, ne toka po instalojne kioska me panele sanduic duke zaptuar tokat dhe ne na thone qe te mos nderhyjme per te hequr kto instalime te paligjshme ne token e qytetarve, ato po i ve ish drejtori i hipotekes tepelen dhe nje emer i njohur i PS ne zone, Sulo Muco nen mborjtjen dhe garancine e drejtorit te kadastres i cili do bej legalizimin dhe tja heqi pronarve si toke, Ardian Kola qe ka edhe ai pjese aty.

Ne me urdher na eshte thene qe te mbyllim sy e vesh per ato kioska qe instalohen naten dhe pronari tokes nuk ka cte beje. Ja dhe me foto ky krim qe po i behet qytetarve. Ju lutem anonim”.