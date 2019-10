Denoncimi: Rama po largon shqiptarët nga Shqipëria siç largoi Millosheviçi ata nga Kosova

Ish-Kryeministrit Berisha shkruan në një postim në faqene tij ën Facebook se, Rama po largon shqiptarët nga Shqipëria siç largoi Millosheviçi ata nga Kosova. Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari nga Vlora, i cili shkruan se, Rama dhe kryetari i bashkisë Vlorë bashkëpunojnë me bandat në kurriz të qytetarëve duke i detyruar ata të largohen nga vendi i tyre.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Rama po largon shqiptaret nga Shqiperia siç largoj Millosheviçi ata nga Kosova.

Ky eshte denoncimi i qytetarit dixhital!

I shkaterrojne shtepine me orendi dhe çdo gje ne Vlore pa asnje paralajmerim, me dokumenta dhe leje te rregullt legalizimi.

Lexoni denoncimin e tij. sb

Mirembrema doktor Berisha,

Sapo lexova postin e fundit ne Facebook me te cilin ju referuat mediave. Rreth ne muaj me pare kemi kontaktuar per nje problem ne qyetin e Vlores ku bandat kriminale me mbeshtetjen e kryetarit te bashkirs Vlore po ndermarin vendime te pa ligjshme,disa dite me pare un Inuku se bashku me policin e shtetit te cilet marrin urdhera nga kata mafjoz kane prishur nje shtepi e cila gezonte lejen e legalizimit fale qeveris suaj ,asnje lajmerim asnje leter qe vertetonte kete absorditet ne oren 12:00 kane hyre brenda duke e shkatruar me gjith sendet personale qe kishte brenda duke mos menduar se keto shpi ishin bere me gjak por duke menduar se njerzit pasurohen njesoj si keta madjoza.Sikur te mos mjaftonte kjo kane hapur ceshte gjyqesore duke paditur pronarin e ligjshem, im ate ,per te rrezuar lejen e legalizimit ,certifikaten e pronesis qe e kemi fituar fale qeveris Berisha.

Ah se harrova dhe persa i perket kryeministrit ,pergjigjet ne nje menur jo bashkebiseduese me popullin por sikur populli i ka borxh shtepit me bera me gjak.Normale sepse keta jan pasuruar duke marre tendera miliona euro per nje rrug 1km qe nuk i peket as standaredeve europiane.Sikur te mos mjaftonte Miloshevici per ate cfare i shkaktoi Kosoves tani kemi Edi Ramen per te na larguar nga vendi jon dhe jemi ne hapat e pare te vitin 2020 ku lufta ka perfunduar ,njeriu ka liri por liria vlen vetem per pushtetaret ne kete vend.

Ju faleminderit per mirkuptimin.Shume Respekte !