Denoncimi: Drejtoresha e lartë nuk njeh ligjin, por maliqin! (Ramën)

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një zyrtareje, e cila shkruan se, Drejtoresha e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA), Kleopatra Maliqi e ka kthyer institucionin në çifligun e vet personal.

Denoncohet ndrikull drejtoresha e larte se nuk njeh ligjin por maliqin!

Drejtoresha e Shkolles Shqiptare te Administrates Publike (ASPA) Znj. Kleopatra Maliqi e ka kthyer institucionin ne cifligun e vet personal.



1. Ka deklaruar hapur me prezence te eksperteve te huaj dhe stafit qe ka emeruar ne pozicionin e drejtores se trajnimit Znj. Adela Kula pa eksperiencen e duhur, pa procedure , dhe pse supozohet sherbim civil konkurim me merite por znj. Kula i sherben famijes se saj se ka qene 1 vit sekretare e bashkeshortit te znj. Maliqi. Drejton shkollen me ish sekretaren e burrit Z.Redi Shtino ( Zv. Minister i Arsimit), kjo me 2 muaj ne Aspa terrorizon stafin duke i fyer, ne zyre te shtetit se vetem pune nuk di te beje.



2. Znj.Maliqi sillet ne menyre arrogante me stafin, sa ka detyruar prej 1 vit qe eshte aty profesionistet e ketij institucioni me 20 vite eksperience te japin doreheqjen, te largohen nga ASPA. Aktualisht nga stafi kane mbetur vetem 6 veta, zevendesimet i ben me sherbyesit e vet. Para 2 javesh ku jane deshmitare 100 persona qe ndodheshin ne Aspa per trajnim ulurimat e saj ndaj punonjeses qe i kerkonte dorheqjen te largohej nga puna. Kerkon doreheqjen se nuk i vjen mire kur stafi i thote qe po ben shkelje.



3. Raporton qe ka rritur numrin e trajnimeve por ne fakt nuk eshte ashtu, numri eshte ne renie me pak se ne vitin e kaluar thoshte skam buxhet, ndersa kete vit qe ka buxhet vetem trajnime nuk ben, por ben udhetime me ish sekretaren e burrit te vet, aktualisht jane jashte shtetit te dyja.



4. Nuk zbaton planin e trajnimit qe ka deklaruar ne kryeministri, as detyrimet qe vine nga platforma Administrata qe duam, e ka kthyer shkollen ne nje rremuje totale.



5. Bashkimi Evropian ka lene kataloge, manuale per trajnime te administrates publike te gjitha investimet e bera per kete institucion nga donatore i ka hedhur ne plehra. Programin e bere nga projekti Tëëing per Trupen e Nivelit te Larte TND e hodhi ne plehra, ben teorite e veta pa profesionalizem sepse hedh poshte gjithe ekspertet e huaj qe kane punuar per kete program 2 vite.



6. Kercenon stafin qe do bej strukture te re, do ju uli pagat, do ju heq nga puna, keta 6 veta qe i kane mbetur duke hedhur poshte propozimin e struktures qe eshte bere nga projektet per ASPA-n.

Cdo dokument qe ka bere deri tani nuk i ka te miratuara nga bordi i shkolles, sepse prej 1 vit e gjysem drejtore nuk e ka mbledhur asnjehere keshillin drejtues te shkolles.



7. Ka kontraktuar 40 eksperte ne muajin korrik 2019 dhe nuk ka lidhur asnje kontrate qe cfare pune do bejne, nuk lidh kontrata se i ndryshon sipas mendjes vet, nuk ju pergjigj ne ëhat up eksperti e heq nga lista. Dhe vetem lojra e tallje te tilla ben me ekspertet qe japin trajnim dhe hartojne kurrikula ne ASPA. Ne grupet e ëhat up drejtoresha tallet me ekspertet e fushes duke i derguar linke e materiale qe skane lidhje me profesionalizmin e eksperteve, nje pjese e tyre jane terhequr nga ky proces vetem se tallja nga ana e drejtoreshes eshte shume e rende.



8. Drejtoresha nuk ka me databaze per ruajtjen e te dhenave te institucionit e ka hequr nga perdorimi, sepse ben cfare i do qefi dhe nuk i ruan ne sistem, por ne tabela excel qe nuk kane asnje siguri. Nese vjen nje person qe eshte trajnuar ne vitin 2018 e do nje vertetim apo dublikate certifikate, nuk ka databaze qe e gjen. Pra jep certifikata cfare do ajo, jep vertetime cfare do ajo.

9. Kur persona nga stafi kerkojne te ankohet per znj. Maliqi i thuhet pushoni rrini urte se ka mbeshtetje te madhe, plus kesaj dhe vete znj.Maliqi e ka deklaruar stafit qe kam miq te forte e sa te jem un drejtore ketu do behet si dua un, e mua nuk me heq njeri se jam e forte, prandaj ikni nga puna.

