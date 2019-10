Deklarata e fortë: Edhe nëse Edi Rama do më dënonte me 100 vite burg, sërish do më gjente në protestë

Aulon Bej KALAJA

Kryeministri Edi Rama ka vendosur 3-vjet burg per protetuesit qe bllokojne rrugen. Une i them Edi Rames, se edhe nese do denohesha me 100 vite burg, serish do me gjente ne proteste. Nuk pranoj asnje tirani qe ndalon te drejten kushtetuese te protestes. Asnje idivid qe e kufizon ate, apo na e ben ne te pamundur regaimin qytetar.

Dy rruge kemi:

1- Ose te pranojme qe Shqiperine t’a beje prone private Rama dhe t’a qeverise nga cifligu i Surrelit dhe ne te zhdukemi nga Shqiperia. Qe te realizohet kesisoj plani ogurzi i Xhorxh Sorosit me mekembes Ramen per shpopullimin e Shqiperise.

2- Ose ne te luftojme per te drejtat tona, te protestojme dhe te kundershtojme vendimarrjet e tilla qe duan te na mbyllin gojen dhe te na mbysin kryengritjen. Qe kete vend t’a qeverisin patriotet dhe te debojme tradhetaret.

Une mendoj se shqiptaret e kane bere zgjedhjen e tyre dhe po e deshmojne me vepra banoret e astirit, artistet dhe qytetaret e Teatrit Kombetar dhe vartar e protestave ndezur ndarazi ne gjithe Shqiperine.