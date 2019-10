Deklarata e fortë e Berishës: Nëse do të isha sot Kryeministër, vendi pranë anëtarësimit në BE. Po groposin eurot

Ish-Kryeministri Berisha ka bërë deklaratën e fortë në Zonë e Lirë se në rast se do të ishte sot Kryeministër i vendit, Shqipëria do të ishte anëtare e BE. Berisha tha se ai kishte premtuar anëtarësimin e NATO dhe e kishte realizuar.

Kishte premtuar heqjen e vizave e kishte mbajtur këtë premtim. “Nëse sot do të isha Kryeministër, vendi do të ishte anëtar i BE”, tha Berisha.

Ish-Kryeministri Berisha deklaroi se nëse ai do të ishte në pozitat e kreut të qeverisë dhe do të merrte një ndëshim si ai i Ramës nga vendet anëtare të BE me refuzimin për hapjen e negociatave, Berisha tha se nuk do të kishte qëndruar asnjë moment në krye të qeverisë.

Berisha ka bërë edhe deklaratën tjetër mjaft të fortë duke deklaruar se grupet e narkotrafikut po groposin eurot sepse nuk mund ti fusin në qarkullim. “Po presin ligjin për grabitjen e pronave që është miratuar për të marrë toka në bregdet për ti nxjerrë këto para që po I groposin”, tha Berisha.