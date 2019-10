Dash Shehi: Opozita ka përcaktuar strategjinë për zgjedhje të parakohshme

Kryetari i LZHK, Dashamir Shehi ka deklaruar sot se, opozita ka përcaktuar strategjinë për zgjedhje të parakohshme. Në një intervistë për Faxnews, Shehi ka treguar se platforma do i paraqitet dhe ndërkombëtarëve dhe nëse nuk funksionon platforma do kalojmë me mjetë të dhunshme.

“Qeveri tranzitore e cila do të realizojë ato 9 pikat e Bundestagut, që ne konsiderojmë platforma më e mundshme, për negociatat. Ne kemi probleme të tjera sa të duash, por kjo do të dominojë dhe në zgjedhjet e ardhshme.

Do të punojmë intensivisht deri në dhjetor, për platformën që kemi propozuar. Nga pranvera tjetër të hapen negociatat. Zbërthimi i 9 pikave dhe oferta jonë. Këtu fillon aksioni i ri politik. Nëse bie në vesh të shurdhët do të përdorim dhe mjete më të dhunshme se mjetet e tjera normale politike. Të jemi alternativë reale në të mirë të shqiptarëve. Jemi gati të ndërhyjmë të bëhemi pjesë e kësaj situate. Do të ofrojmë alternativat tona. Këtë lloj teatri absurd mund ta fillojmë dhe vetë. E njëjta gjë, për krimin e organizuar.

Kush e pengon këtë punë që mos të bëhet Gjykata Kushtetuese?! Nuk i pengon më opozita. Ai që është në krye të vendit nuk i intereson Reforma në Drejtësi dhe as Integrimi i vendit.

I rëndësishëm është integrimi vendit. Loja me Shqipërinë do të fillojë nga fillimi. Opozita do të zgjedhë një variant që është më i miri për shqiptarët.

Kjo punë ka nevojë për dialog politik. Demokraci të gjitha rrugët kalojnë ndërmjet debatit. Mirë do të ishte të ishin bërë disa revolucione, por po t’i kishim bërë nuk do të ishim në këtë situatë ku jemi sot”, u shpreh Shehi.