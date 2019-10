Berisha tregon një detaj nga Rama në Greqi dhe media e Ymer Çorapes

Ish-Kryeministri ka konsideruar si një dështim vizitën e Ramës në Greqi, ndërsa ka shtuar se për të mbuluar dështimin janë rrekur si gjithmonë të heqin vëmendjen nga dështimi politik përmes trukut të fotografive me poture.

Postimi i Berishës

Vizita ne Athine deshtoi por me sukses. Aty nuk zoteruan puturet por kapstra!

Miq, nga nje vizite e njoftuar dite me pare me pompe, ne Athine Edvini mori si rezultat te vetem riperseritjen nga qeveria greke te kerkesave te saj ndaj qeverise shqiptare ne menyre qe Greqia te votoje per hapjen e negociatave te Shqiperise me BE.

Pra vizita e Edvin Mafise nuk zgjidhi asgje e megjithate miq nuk mund te klasifikohet totalisht e deshtuar sepse ajo nuk u zoterua nga puturet por nga kapistra.

Kryeministri grek ne shenje miresjellje po pse jo edhe dinakrie per te mos e kthyer krejt duar bosh interlokutorin vantosh dhe duke njohur komplekset e tij, i fali diçka te madhe.

Ai i dhuroi bashkbiseduesit nje kompliment te veçante per kapistren, te cilin Fuga me shpejtesi te rrufeshme e paraqiti para shqiptareve me mediat e lepiresve Arben Malavita, Karlo Malavita, Ymer Çorapja dhe tualetin e Kol Balles si suksesin e radhes madhor nderkombetar te Edvin Mafise, liderin rajonal qe ka zgjedhur te shkelqeje me atlete, poture, kapistra pasi 6 vite ne pushtet njeh vetem deshtime, skandale, mashtrime me te cilat perjashtoi Shqiperine nga procesi i integrimit ne BE.