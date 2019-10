Berisha publikon mesazhet: Biri i kryetarit të partisë, vrasësi, trafikanti, pengmarrësi që mbrohej nga narkoshteti

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar disa mesazhe që i kanë dërguar qytetarët për të kaluarën e errët të Tesilvan Bashos, i arratisur para tre vitesh nga burgu i Romës dhe arrestuar sot nga policia në Selenicë.

Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Tesilvan Basho nga viti 2018 deri pak muaj më parë eshtë denoncuar për vrasje, rrëmbime, trafiqe, bashkëpunim me policinë dhe krime të tjera me katër statuse bazuar në mesazhet e qytetarëve dixhitalë.

Ish-Kryeministri shton më tej se, “bir i kryetarit të partisë mbrohej me urdhër nga lart nga narkopolicia e pranishme dhe në dasmen e tij për shkak të lidhjeve te forta me Geron Agron, Fatzi Xhafën, Olsi Ramën dhe klanin e tij mafioz”.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Dosja e qytetarit dixhital per superkriminelin Tesi Basho.

Tesilvan Basho ishte vrasesi, trafikanti, pengmarresi qe mbrohej nga narkoshteti.

Miq, nga viti 2018 deri pak muaj me pare eshte denoncuar per vrasje, rrembime, trafiqe, bashkepunim me policine dhe krime te tjera me kater statuse bazuar ne mesazhet e qytetareve dixhital.

Cilido qe eshte i interesuar ka ketu me poshte kater statuse nga data 17 shtator 2018 dhe ne vazhdim, ne te cilat qytetaret dixhital kane denoncuar veprat kriminale te vrasesit, trafikantit, pegmarresit Tesilvan Basho, bir i kryetarit te partise qe mbrohej me urdher nga lart nga narkopolicia e pranishme dhe ne dasmen e tij dhe qe ngrinte dolli per Tesilianin per shkak e lidhjeve te tij te forta me Geron Agron, Fatzi Xhafen, Olsi Ramen dhe klanin e tij mafioz. sb

Vlora ne kthetrat e serial killerve dhe bandave te lidhura me Xhafen

Lexoni denoncimin e policit dixhital.

Status September 17:2018 15:30

Pershendetje nga Vlora Doktor Berisha.jam punojes policie dhe po ju jap disa te dhena ti beni publike.Gjendja ne. Lore sot esht me kritike se kurr,bandat e lidhura me Xhafen dhe qeveritare te tjere bejne ligjin,nje vrases shume i rezikshem po leviz lirshem prej kohesh ne Vlore.ai quhet Tesi Basho dhe eshte njeri nga 3 te aratisurit nga burgu i Rebibbia ne Rome ne daten 27.10.2016.eshte i denuar ne shtetin italian me burgim te perjetshem ( ergastro )pere vrasje te dyfisht.prej aratisjes se tij nga burgu dhe ardhjes ne shqioeri me gomonet e trafikut,ne Vlore perflitet shume se ai eshte autori i disa ngjarjeve shume te renda kriminale te ndodhura si,vrasje,grabitje,gjob venie,dhe rembim personi me zhdukje te kryera keto kundrejt pagesave dhjetera mijera euroshe ne bashkepunim me grupet kriminale.Tesi Basho lindure ne Selenic dhe banues ne Selenic dhe Vlore shihet te levizi lirshem ne qytet dhe nepere ambiente publike me nje automjet Toyota Land Cruis te Blinduar.ai leviz ne shoqerin e te fortit te Selenices dhe nen garancin e tij pere te mos ta prekure kushe nga policia e shtetit ne Vlore.i forti i Selenices quhet Ferdinand Llanaj, njihet edhe me pseudonimet si ( Robi Batos ) ose ( Robi nga Selenica ) Robi ne Vlore eshte shume i pushteçem,dhe njihet si kapo band dhe eshte drejtus i nje grupi shume te fuqishem kriminal qe bashkepunon ngusht edhe me grupe te tjera kriminale.Ferdinand Llanaj dhe vellai i tij Klodi kane ne perdorim 4 automjete te Blinduara.njera prej te cilave e blere se fundmi qindra mijera euro nga te ardhurat e aktivitetit tetyre kriminal.eshte tip Toyota Land Cruis ngjyre zeze e vitit 2014 me targe AA 495 UE.automjetet e tjera jane,Mercedes Benz S clas AA 125 NZ. BMË seria 7 ngjyre blu e heret AA 999.. dhe fuoristrad Land Rover Discovery me ngjyre te bardh me targe Kosove 01 127 CU.Robi Batos eshte vrases, dhe eshte sponsor i fuqishem i partis ne pushtet dhe ne bashkepuni me grupin e tij kriminal mere pjese nepere fushata elektorale.ka investuar edhe ne rindertimin e postes te policis ne Selenic aty ku era e shtetit pere te dhe banden e tij nuk ndihet fare.Robi batos Doktor, ka 2 gomone te fuqishme me 4 dhe 3 motora mbi 10 metershe te gjata me te cilat ka sjelle edhe te aratisurin nga burgu i Italis drejt Vlores dhe e ka perdorur pere ngjarje te renda kriminale.dhe pritet ta perdori pere interesat e partis ne fushaten e ardhshme elektorale.gomonet e fuqishme i perdor pere transportimin e lendeve narkotike qe ka stok me tonellata dhe te parcelave gjigande qe ka aktualisht ne zonen e Selic Trebloves ,dhe pere transportin e armeve drejt Italis Greqis dhe Turqis dhe anasjelltas.keto te dhena qe po ju jap Doktor Berisha jane 100 perqind super te sigurta.i keni te gjitha muncit pere ti verifikuar dhe ti beni publike.kam shum respekt dhe ju uroj gjithe te mirat nga Vlora…

Bashkpunim i narkopolicise me vrasesin.

Status .January 17. 2019 . 12:42 Lexoni mesazhin e oficerit dixhital!

Pershendetje i nderuar Doktor Berisha. Jam nje oficer krimesh ne komisariatin e Vlores dhe dua tiu informoj ju dhe gjithashtu te bej publike fakte nga ngjarja qe ndodhi para dy ditesh ne Vlore pikerisht me date 14 janar ne oret e pasdites ku u plagosen me arme dy persona dhe vetem njeri nga kta te dy pikerisht Mikel Mehmetaj u be publik kurse personi i dyte i identifikuar nga policia e shtetit me ane te kqyrjes se kamerave te siguris se nje ambienti ne afersi te vendit ku ndodhi ngjarja rezulton se ky person ishte i shume kerkuari nga shteti Italian, nga Interpoli dhe gjithashtu nga organet tona ligjzbatuese Tesiljan (Tesi) Basho i cili eshte nje person me rezikshmeri shume te larte. Me urdher nuk u lejua te behej publike.

I shume kerkuari bene dasem nen mbrojtjen e narkopolicise!

Lexoni mesazhin e policit dixhital.

Sstatus,May 20.2019.16:20

Prsh zoti sali jam nje efektiv dhe te denoncoj rastin me te fresket qe kete shtet e ka mar lumi ,i shume kerkuari per vrasje dhe trafike narkotikesh Tesilvano Basho sot ben ceremonin e marteses i mbeshtetur nga shum kriminel te tjer qe kan terorizuar ruget e selenices dhe fahatrave perreth,kam informacion se dasma organizoet sot reth ores 21 ne mbremje , te ftuar jane te aferm te vajzes dhe te familjes te tij si dhe shume kriminel te tjer si llanajt dhe shok te tjer te shumt me precedent kriminal .Ky esht shteti jon i nderuar,nje shtet i pasigurt 100/ ku kriminelet dhe ato qe jan ne kerkim mund edhe te martoen shum thjesht si njerez normal .Faleminderit i nderuar.Dasma organizohet 50 metra larg nga stacioni i Policis.Informacion 100% i sigurt.thhet se jane te ftuar edhe drejtues policie Respekt per ty Doktor.

May 22 .2019. 01:43,prsh Doktor jam nje gjimnaziste ne shkollen Hajredin Beqari te selenices dhe doja tju them se vendi ketu esht ne nivelet me te ulta krahasuar me sirin nga ana e siguris per jeten ,pra esht nje zero e madhe . Tesilvan Basho eshte ne kerkim nderkombetar ,ai eshte nje person me nje rrezikshmeri teper te larte shoqerore ,para pak muajsh Tesilvani i ka dal perpara nje vajze qe un kam te bej pasi nuk mund te them ketu se cfar lishjesh kam sepse me bejn keq pra po thoja se Tesilvani i ka ber prit duke mesuar orarin pasi ajo vinte nga puna ku punonte ne nje fasoneri ,personi ne fjal pra Tesilvani i ka zen rugen dhe e ka prekur ate por vajza e terorizuar ka iku me vrap duke then se do lajmeroj policin ,pas pak ky i shkon te shtepia duke ju then prinderve se do e mar per grua ,jemi shume te pambrojtur ne kete vend qe esht kthyer ne nje makth per njerzit qe jetojn .Dua te them Doktor se Tesilvani ka ndertuar dhe nje vile buz Otimes ku jeton i Qet me nusen e tij ku ai pret dhe nje femije me parate e perfituara nga vrasjet qe ai kryen me pages dhe esht aratis nga roma nga burgu i rebibias

Tesilvani mbeshtet nga Partia socialiste me 1000/ ja u them dhe kete dhe babai i tyre qatip basho kryetar i partise socialiste para disa kohesh ka kantiduar shume vite me par per bashkin e selenices dhe i ka rrenjet e thella ne parti

Narkoshteti i vraseve!

Vrasesi Tesilvano Basho i denuar per jete per vrasjen r du shtetaseve italian ne vendin fqinje bene ligjin ne Vlore nen mbrojtjen e Narkopolicise!

Status:June 14. 2019. 12:15

prsh Doktor ju uroj shendet ,jam nje grua e lagjes ketu dhe kam par llahtar para dy ditesh sa u shokova .Tesilvano Basho bashk me dy shoket e tij rahin barbarisht me sende te forta Sebastiano Zyberi ku personi ne fjal ndodhet ne reanimacion per momentin dhe serisht fshihet nga policia e selenices dhe ajo e vlores ,personi ne fjal tesilvani esht me precedent te rend kriminal . Kemi frik i kemi femijet e vegjel ne kete vend te inkriminuar ku persona me vrasje qe kerkohen nga policia rin te qet e jetojn si njerez normal.anonim ju lutem ,je i vetmi zyr policie ku mund te ankoesh .e sigurt 1000/

I nderuar Doktor Berisha.

August 19.2019.00:56.

Une jamë nje banorë i fshatit Resulaj në Selenicë te Vlorës dhe marë guximin që nëpërmjet jushë te bejë një denoncimë

Nga një distancë e mjaftushme kam parë vrasjenë dhe autorin e të ndjerit Laver Tozaj që ndodhi para gati dy javeve më saktë në mbasditen e vonë te dates 7 gushtë. Une mbas kaq ditesh mare guximin te bej kete denoncim vetem tek ju. Une mbas shume kundershtimesh nga vetja dhe nga familja ime mora guximin e tepruar ne kete kohe te veshtire trazirash ta denoncoj ate qe ne pame me syte tane. Doktor Berisha personi i cili quhet Tesi djali i madh i Qatip Bashos qe une e njohe mire qe ne shkolle fillore mbas nje debati te shkurter me Laverin kur ky i fundit i kthehu shpatullat per te ikur e qelloi ate disa her me arme dhe mbasi u sigurua qe nuk e pa njeri me qetesin me te madhe sikur skishte ndodhur asgje shkoi e u fut te vendin e pasagjerit ne nje fuoristradë tip Toyota me ngjyre te zeze dhe me targë AA 495 UE qe e priste disa dhjetra metra me tutje.

Ju uroj gjithe te mirat dhe shume respekte per ju Zoti Berisha.