Berisha: Një pyetje asgjësuese për kreun e Meduzës, Edvin Mafia!

Ftoj çdo shqiptar qe sonte ti shtroje kete pyetje Edvin Mafise, njeriut qe bllokon per te katerten here hapjen e negociatave!

Cilen nga 13 kushtet e Luksemburgut ke permbushur o Edvin Mafia keto 16 muaj??

Te dashur miq, ketu me poshte keni 13 kushtet e vendosura me dt 26 qershor 2018 nga ministrat e jashtem te Bashkimit Europian per hapjen e negociatave me Shqiperine ne fund te vitit 2019.

1-Rezultate te prekshme ne luften kunder korrupsionit ne te gjitha nevelet

2-Lufta kunder krimit te organizuar vecanerisht

3- Rezultate ne luften kunder kultivimit dhe trafikimit te drogave

4-Perparimin e metejshem ne procesit te vetingut te gjykatesve dhe prokuroreve

5- Perfundimin e dosjeve prioritare

6-Perfundimin e ngritjes se strukturave te pavarura te drejtesise ne perputhje me kushtetuten

7-Perfundimin e vendosjes se organeve te specializuara SPAK

8-BKH dhe

9-Gjykaten

10-Fuqizimin e hetimeve aktive, ndjekjeve penale dhe denimeve perfundimtare ne luften kunder korrupsionit dhe krimit te organizuar duke perfshire nivelet e larta.

11-Rezultate konkrete ne veçanti ne shtetin ligjor

12-Zbatimi i rekomandimeve te OSBE ODHIR per zgjedhjet

13-Reduktimin e numrit te azilkerkuesve

As dhe nje te vetem!

ps: ketu me poshte keni deklaraten ne anglisht te ministrave te jashtem te BE e dt 26 qershor te vitit 2018.

Miq, pasi percakton detyrimin per plotesimin e ketyre 13 kushteve, deklarata e ministrave te jashtem te BE thote:

Keshilli rikujton se vendimi per hapjen e negociatave me Shqiperine do ti nenshtrohet perfundimit te procedurave kombetare parlamentare, pra miratimit nga parlamentet e vendeve antare dhe mbeshtetjes nga keshilli Europian dhe kjo me pas do do vijohet nga konferenca e pare nderqeveritare (akti simbolik i hapjes se negociatave ne varesi nga progresi i bere)

Pra, siç e shikoni, me Ramen nuk ka negociata!

Accordingly, the Council underlines the critical need for Albania to further consolidate progress made on judicial reform in particular through the vetting, and

-to deliver further tangible results in the fight against corruption at all levels and in the fight,

-against organised crime, in particular on the cultivation and trafficking of drugs, maintaining and deepening the current reform momentum. This includes:

– further advancing the process of re-evaluating judges and prosecutors, in particular completing all priority dossiers, and

-finalising the establishment of the independent judicial structures as foreseen by the Constitutional reform;

– finalising the establishment of specialised bodies, namely the Special Anti-Corruption and Organised Crime Structure (SPAK) and National Bureau of Investigation (NBI) and Court;

– strengthening the track record of proactive investigations, prosecutions and final convictions in the fight against corruption and organised crime, including at high level.