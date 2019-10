Berisha: Këto 10 ditë, falë narkoshtetit të Edvin Mafisë jemi të parët në botë për lajmet për drogën

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar për kapjen e sasirave të mëdha të drogës gjatë 10 ditëve të fundit nga Shqipëria drejt Greqisë dhe Turqisë, por jo vetëm.

Berisha shkruan në një postim në Facebook se, këto 10 ditë, falë narkoshtetit të Edvin Mafisë jemi të parët në botë për lajmet për drogën.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

O droge te madhe ka Shqiperia

O rrofte e qofte Edvin Mafia!

Miq, mund te themi se keto 10 dite fale narkoshtetit te Edvin Mafise jemi te paret ne bote per lajmet per drogen.

Ne kete hark kohor jane kapur

1- Dy gomone me mbi 12 ton kanabis ne rrugen detare Shqiperi-Greqi-Turqi

2-132 kg kokaine erdhen e portin e Durresit ku i prisnin me padurim narko doganieret per narkoqeveritaret e tyre

3-530 kg kokaine e paster u kapen sot tek niseshin nga Brazili per ne Shqiperi destinacion Klubi i futbollit te Elbasanit

Keto ngjarje, suksese madhore ne jeten e narkoshtetit do festohen se shpejti me nje Festival per Drogen, te cilin do ta hape vet ansambli Droga me dirigjent Taulant Toyota Yaris.

Festivali çelet me kengen:

O droge te madhe ben Shqiperia

rrofte e qofte Edvin Mafia oee, oee, oee

Festivali mbyllet me nje fjalim te Don Gramozit, i cili thote se, vertet sot nuk jemi me feneri ndriçues i socializmit ne bote por me shokun Edvin Mafia arritem te behemi fari me kryesor i trafiqeve mbi dhe! sb