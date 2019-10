Berisha: Edvin Mafia sërish ngeci dje në klasë! Fajin e ka Franca, por edhe…

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Rama ngeli përsëri dje në klasë dhe për këtë fajin e ka Franca, por dhe Britania e Madhe me Breksitin e saj.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Edvin Mafia serish dje ngeci ne Klase!

Ketu me poshte keni monologun e tij paranojak!

Fajin e ka Franca!

Por dhe Britania e Madhe me Breksitin e saj.

Nuk mbeta ne klase se nuk permbusha asnje nga kushtet e vendosura vjet! Ato nuk ishin per Shqiperine jo dhe jo!

Madje edhe 9 kushtet e Bundestagut jane per Finlanden jo per Shqiperine!

Per drogen fajin e ka Amerika e Jugut!

Me 19 tetor dielli do lindë serish dhe pune e madhe se per te katertin vit nuk me rradhe negociatat nuk hapen, une serish do te gedhije me i pasur se vjet dhe perseri do festoj do te ju shes hunjve te kuq kushtet e si fitore te Shqiperise dhe humbje e Frances!Madje per inat te saj do festojme kete fitore, me shampanje franceze!