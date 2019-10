Al-Bagdadi, humbje e pazëvendësueshme për IS-in

Vdekja e raportuar nga SHBA e udhëheqësit të IS al-Bagdadi do ta dobësojë milicinë terroriste, thotë eksperti i Lindjes së Mesme, Guido Steinberg. Të shqetësuar për veprime hakmarrëse tani duhet të jenë kryesisht kurdët.

DW: Sa i rëndësishëm ishte Abu Bakr al-Bagdadi për IS dhe çfarë pasojash do të ketë vdekja e tij për organizatën terroriste?

Guido Steinberg: Al-Bagdadi ishte shumë i rëndësishëm për IS. Kur ai u bë udhëheqësi i saj në vitin 2010, grupimi përbëhej nga më pak se 1000 luftëtarë.

Katër vjet më vonë ai kishte ndërtuar një lloj shteti në Irak dhe Siri. Do të jetë shumë e vështirë për Shtetin Islamik të gjejë një zëvendësues të përshtatshëm për al-Bagdadin.

A do të dobësojë vdekja e al-Bagdadit Shtetin Islamik?

Pak po, sepse nuk do të jetë aq e lehtë për të gjetur dikë që të jetë kaq brutal, të organizuar mirë dhe të motivuar ideologjikisht siç ishte i vetëquajturi Kalif-al-Bagdadi i emëruar. Kjo do të dobësojë organizatën, por ajo ende ekziston – jo vetëm në Siri dhe Irak, por në të gjithë botën islamike.

Presidenti amerikan Donald Trump është padyshim shumë krenar që al-Bagdadi u vra nga forcat speciale amerikane – ose e hodhi veten në erë, kur ato iu afruan. A mendoni se vrasja do të ndikojë në mënyrën si do të bëjnë amerikanët luftën e tyre kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme në të ardhmen?

Nuk besoj. Kjo qeveri amerikane është nga njëra anë shumë e përkushtuar në luftën kundër xhihadistëve. Por nga ana tjetër, ajo dëshiron të largohet me çdo kusht nga Siria dhe Iraku dhe të përqëndrohet më shumë në Azi. Kjo do të dobësojë ndjeshëm luftën kundër terrorizmit në Lindjen e Mesme.

Ky do të jetë një problem veçanërisht për evropianët, sepse ata teorikisht do të duhej të zinin vendin e amerikanëve. Gjithçka që ndodh në Siri dhe në Turqi do të ketë në fund shumë më tepër pasoja për ne sesa për SHBA.

Operacioni ushtarak kundër al-Bagdadit u krye në veri të Sirisë, një rajon, në të cilin forcat globale dhe rajonale janë të përfshira në një konflikt ushtarak. A besoni se mund të ketë atje stabilitet në të ardhmen e afërt?

Nuk e besoj. Presidenti Sirian Bashar al-Asad faktikisht e ka fituar luftën, por megjithatë do të duhet akoma shumë kohë para se ai të rimarrë kontrollin e vendit. Për aq kohë do të vazhdojë edhe lufta dhe IS do të vazhdojë të luajë një rol.

A mendoni se luftëtarët e “Shtetit Islamik” do të hakmerren për vdekjen e udhëheqësit të tyre, për shembull me sulme terroriste?

Kjo padyshim është e mundur. Sidoqoftë, rreziku i sulmeve nga IS ka ekzistuar për vite me radhë dhe e njëjta situatë mbetet.

Ata që me të vërtetë duhet të shqetësohen janë kurdët, sepse ne tani e dimë se operacioni ushtarak amerikan kundër Abu Bakr al-Bagdadi ka filluar në Erbilin e dominuar nga kurdët në Irakun e Veriut.