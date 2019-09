Zbulohet skandali! Rama dërgon Ruçin me shuma të mëdha në Janinë për të mbyllur çështjen Kajmaku

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se, Edvin Mafia dhe Jorgo Kajmaku dërgojnë Ruçin me shuma të mëdha në Janinë për të mbyllur çështjen Tora!

Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, është investuar vetë Rama dhe ka dërguar Gramoz Ruçin në emrin e tij për të mbyllur këtë pazar.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Edvin Mafia dhe Jorgo Kajmaku dergojne Ruçin me shuma te medha ne Janine per te mbyllur ceshtjen Tora!

Keto jane akuzat e fundit te qytetarit dixhital!

Lexoni mesazhin e tij. sb

Pershendetje dr uroje te jeni mire.Burime konfidenciale nga Janina me treguan se po zhvillohet nje loje e piset per shpetuar Ramen per rastin Kajmaku. Nje burim prane gjykates se Janines ben te ditur, duke ruajtur anonimatin, se jane paguar shuma shume te medha parash ne nivelet me te larta te Gjykates se Janines per te nxjerre te ‘pafajshem’ Kajmakun. Eshte investuar vete Rama dhe ka derguar Gramoz Rucin ne emrin e tij per te mbyllur kete pazar. Data e gjygjit mendohet te jete dita e Marte, date 10 Shtator.