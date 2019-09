Zagani flet për Tahirin: Unë jam provë e gjallë e kësaj akuze, duhet me i ranë kokës piramidës, nga Rama dhe…

Ish-kreu i Antidrogës në Fier, Dritan Zagani, ka folur në një lidhje telefonike për News24 për procesin ndaj ish-ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, dhe vendimin final që pritet të japë Gjykata e Krimeve të Rënda, në orën 16:00.

Zagani ka deklaruar se problemi nuk është Saimir Tahiri si person, por si ish-ministër, si vartës i qeverisë mafioze dhe kriminale të Edi Ramës.

Sipas tij, gjykata do ta shpallë sot të fajshëm Tahirin, duke i shkarkuar atij të gjitha gjynahet e qeverisë Rama.

“Do ia shkarkojnë atij gjithë gjynahet e ish-ministrit dhe qeverisë Rama. Mendoj se do shpallet fajtor”, ka thënë Zagani.

Pritet vendimi për Saimir Tahirin, njeriu që edhe ju e keni akuzuar, çfarë prisni nga ky vendim, si do jetë?

Të them të drejtë emocionalisht jam indiferent ndaj kësaj farëse që po bëhet atje, sepse me gjithë bindjen time që Tahiri është ai që thuhet, përsëri është ajo pjesë e politikës atje. Jam indiferent ndaj personit Saimir Tahiri, ama se ç’do ndodh me ish-ministrin më intereson që çke me të.

Pse të intereson?

Sepse atje nuk është problemi ndaj Tahirit, por problemi është sistemi mafioz, koka fillon më lart dhe po merren me Tahirin për të mbuluar gjërat e tjera, nuk është zgjidhur asgjë.

Çfarë mund të mbulohet?

Duhet me i rënë kokës piramidës, nga Rama dhe gjithë tjerëve, që iu ka dhënë pushtet. Ai mbahet në pushtet me mafien.

A janë të bazuara akuzat ndaj Tahirit?

Unë jam provë e gjallë e kësaj akuze, edhe pse deri më sot askush nuk më ka marrë në pyetje. Akuza nuk bëhet fjalë, por si po formulohet e mbrohet kjo akuzë kjo është temë tjetër. Nuk po përdoren provat për ta zbërthyer si duhet. Nuk zbërthehet çështja ndaj Tahirit si person, por si ish-ministër, që do të thotë si vartës i Ramës. Këtij i duhet për të na çuar gjoja në Evropë, që harrojeni të na çojë.

Pse nuk këmbënguli të depozitoni akuzën tuaj?

Çfarë mund të bëj unë më shumë se të ulëras më zë e figurë nga çdokush që pyetem për këtë. /BW/