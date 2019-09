Vjeshtë me protesta dhe demonstrata kundër Edi Ramës!

Nga Qamil Gjyrezi

Kjo vjeshtë 2019, mbas një vere të mbushur me “skandale politike” të Rilindjes do të fillojë me protesta dhe demonstrata nga P.D. dhe opozita e bashkuar kundër regjimit të Edi Ramës! Që nga muaji Shkurt deri në Qershorë 2019, P.D. Lideri Lulzim Basha dhe opozita e bashkuar protestuan duke prezantuar para shqiptarëve “fëtyrën e vërtetë” të regjimit të Edi Ramës!

Kjo stinë do të fillojë me protesta dhe demonstrata të fuqishme, për ta rrëzuar regjimin autoritar të Edi Ramës! Demonstratat janë një lëvizje më e fuqishme demokratike, për të treguar vërtetësinë e qeverisjes së Rilindjes, duke dhënë prova, zbuluar fakte, treguar të vërtetën shqiptarëve për gjendjen aktuale social-ekonomike në vend!

Rilindja dhe Edi Rama tashmë janë kthyer në “regjim autoritar”, prandaj duhet një reagim goditës dhe një veprim i ashpër opozitar kundër qeverisë! Shqiptarët duhet ta kuptojnë përfundimisht, se sot kanë përballë një regjim, një situatë pa precedent e pa menduar dhe e përceptuar, e gatuar shumë me kujdes nga Edi Rama dhe “qendra” të caktuara të cilat ndikojnë në mbajtjen e këtyre qeverive dhe regjimeve autoritare, si Rilindja!

Shqiptarët duhet të protestojnë dhe demonstrojnë vendosmëri, pikë së pari se sot kanë një qeveri autoritare, antidemokratike, antikombëtare! Duhet të mbrojmë intersat tona kombëtare, pa përfunduar në duart e politikanëve ndërkombëtar dhe rajonal që bëjnë “biznes politik” global, në kurriz të rajonit dhe vendit tonë!

Duhet të mbrojmë kombin tonë dhe duhet të jemi të kujdesshëm në një epokë globalizimi, për të ruajtur vlerat që qëndrojnë në themelet tona, identitetin tonë, nëpërmjet “patriotizmit plastik”, sic e lexova në një media! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për paratë e taksave të qytetarëve dhe pasuritë e vendit që po grabiten nga një grusht njerëzish të lidhur me Edi Ramën!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë të vërtetën për qytetarët që nuk sigurojnë bukën e përditshme, ndësra njerëzit afër Edi Ramës, numërojnë miliarda dhe miliona Euro të vjedhura!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë, mbasi shqiptarët nuk janë të varfër, por janë të vjedhur nga keqeverisja e Edi Ramës! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për të hapur vende pune dhe të krijojmë mundësi për cdo shqiptar, sidomos për rininë!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për situatën ku ndodhet Shqipëria dhe përkeqësimin e demokracisë dhe zgjedhjet të lira! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për mbylljen dhe cenzurimin e mediave të lira dhe “zërave” kundër Edi Ramës!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për institucionet dhe procedurat demokratike dhe reforma të vërteta në të gjitha fushat, sic është reforma në drejtësi e “kapur” nga Rilindja, oligarkët dhe Edi Rama! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë kundër individëve të zgjedhur me “rekorde kriminale në parlament”!

Së fundi, 19 anëtarë socialistë të parlamentit kanë rezultuar të tillë! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë kundër “Mbretit të Shqipërisë Edi Rama” që po e mban pushtetin e tij, duke mbajtur 300 kriminelë të promovuar nga ai vetë në 6 vite (B.O’Neal)!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë forcë kundër Edi Ramës i cili konsiderohet nga shumë kancelari perëndimore, jo vetëm si individi më i korruptuar, por si politikani më i pasur në botë (pasuria e tij mendohet se arrin në 1.5miliard dollar)!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë kundër politikanit atipik, i paqëndrueshëm, i paparashikueshëm, i rrezikshëm, dredharak, hajdut dhe i inkriminuar Edi Rama! Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë kundër depresionit social, që po e shkatërron shoqërinë shqiptare, sidomos të rinjtë dhe shtresat në nevojë!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë për të mos u futur në zgjedhje me shkaktarin e kësaj situate anarkike, Edi Rama! Duhet të demonstojmë dhe protestojmë për një qeveri tanzitore pa Edi Ramën! Protesta dhe demonstratat do të shoqërohen me takime me popullin për ti’u ofruar shqiptarve alternativën qeverisëse, nëpërmjet formave të ndryshme!

Duhet të protestojmë dhe demonstrojmë kundër kriminelëve që kanë “marrë peng” demokracinë në Shqipëri dhe Ballkan dhe qytetarët duhet të bashkëpunojnë më mirë se kriminelët, sic shprehet ambasadori britanik në Kosovë Ruario O’Connell!

Së fundi, por jo përfundimisht, mbasi ka “rreze drite për reflektim” edhe për të “sëmurët autoritar nga pushteti”! Nëse nuk fitojmë me format demokratike të kundërshtimit popullor, atëherë “të luftojmë”, jo me socialistët, të pavarurit, as me policinë e shtetit që Edi Rama e ka përdhunuar duke e trajtuar si “vegël”

për të mbrojtur karrigen e tij, por me një “ushtri kriminelësh” të cilët mund dhe duan të luftojnë pa mëshirë për të mbrojtur gjeneralin Rama dhe interesat e tyre! Por për hir të stabilitetit në vend dhe misionit që kanë demokratët dhe opozita për ta bërë dhe për ta ruajtur Shqipërinë që e kemi të cmuar!

Për hir të stabilitetit në rajon dhe integrimit, opozita edhe mund të bëjë marrëveshtje me maxhorancën socialiste, por gjithmonë pa Edi Ramën kryeministër, qeveri tranzitore dhe zgjedhje të lira! P

.D., Lideri Basha dhe opozita e bashkuar i ka propozuar tre pikat e bashkëpunimit politik me maxhorancën në 3 drejtime kryesore, që janë: 1. Vetingu politik 2. Dekriminalizimi i ekonomisë 3.

Dekriminalizimi i zgjedhjeve. Ky është edhe qëllimi themelor dhe thelbësor i P.D.-së, Liderit Lulzim Basha dhe opozitës së bashkuar!

Rikthimi i demokracisë në vend e zgjedhjet e lira! Përfaqësues të shteteve të B.E.-së, kryesisht Gjermania, janë gjithashtu shumë të interesuar për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri!

Në ditët në vijim pritet që Tirana të vizitohet nga delegacione me peshë të B.E.-së dhe Gjermanisë! Para disa ditësh kryetari i P.D.-së Lulzim Basha në fund të takimit me zyrtaren gjermane Katja Leikert, shprehu gadishmërinë për t’u ulur në dialog, nëse ky i fundit ndërmjetësohej nga Gjermania! “Cdo gjë ka një fund”!

Më mirë një “fund me dhimbje” për Edi Ramën dhe klientët e tij, se “vuajtje pa fund” për të gjithë shqiptarët nga keqeverisja e “regjimit antidemokratik” të Edi Ramës!