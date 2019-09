Vjedhje e rrezikshme e Lal Plehut me uijn e pijshëm! Krim i shëmtuar! (Video)

Njihuni me vjedhjen e rrezikshme te Lal Plehut me uijn e pijshem! Krim i shemtuar!Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sbz.Kryeminister Berisha desha tju tregoj se cpo ben Erion Veliaj me Redi Mollen . Ata mbushin te gjitha botet e Tiranes ne ujesjellesin e lagjes time ne Lanabregas kundrejt parave me fatura sikur nuk eeshte i pijshem dhe e gjithe zona e Dajtit vuan per mungesen e ujit. Ne kete pike ujesjellesi merr 3 milion lek ne dite nga botet te cilat e tregtojn ujin pa leje higjene , pa kushte konservuese duke infektuar mijera femije ne Tirane mirepo kjo nuk i prish pune Drejtorit te Ujesjellesit dhe Lali Erit pasi ata mbushin xhepat kundrejt vuajtjeve te qyterareve te Tiranes . Pika drejtohet nga deputeti socialist Xhemal Qefalia pasi parate shkojne per fushatat e partise socialiste ne Dajt ku blihen 10 mije vota kundrejt parave . Ju lutem te nderhyni ju qe kete krim mbi femijet e Tiranes te cilet po pijne helm ne vend te ujit qe i mungon ne rubinetat e tyre edhe pse familjet i paguajne faturat e ujit. Shikoni sesi Taks Forca ndan leket me pronaret e boteve . Faleminderit qe jeni dritarja jone e shpreses .

Gepostet von Sali Berisha am Freitag, 13. September 2019