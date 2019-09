Veglat qorre të tutorit Taulant Balla nisin spastrimet në arsimin e Librazhdit, Vreto: Do të përgjigjen një ditë…

Bashkeqytetare, dua te ndaj me ju se si disfatistet e tutorit Taulant po shkaterrojne mesimdhenien ne disa shkolla te rrethit Librazhd. Eshte per te ardhur keq qe ne pabesi te plote, ka filluar s’pastrimi perfundimtar apo gjuetia e shtrigave ne radhet e mesuesve qe kane bindje te djathta, jane me pozicione ne strukturat e PD-se apo ne forca te tjera opozitare por dhe qe jane pa parti por sjane dakort me qeverisjen e halabakeve qe ushtrojne pushtet me votat e vejedhura dhe e kane bere katrahur arsimin.

Tutori si mjeshter i prapaskenave dhe keqberes ne gen, ka angazhuar ata/ato skerbuthje qe kur PD ishte ne pushtet, s’linin radhe per demokratet por turreshin dhe zinin vendet e para per te qene ne vemendjen e drejtuesve te kohes, por jo vetem kaq, sillnin informacione te rreme per ata qe me te vertete punonin per Partine Demokratike, duke filluar pune dhe te shkretet kontributore endeshin rrugeve.

Ne te njejtin pozicion dhe sot keta qafire, qe dje lepiheshin dhe sot perdoren nga tutori, duke zbatuar me perpikmeri planin ogurzi per largimin e mesuesve nga puna apo trasferimin e tyre ne zona te largeta me pak nxenes apo me ore te reduktuara duke mos ju plotesuar normen mesimore.

Strategjia e te ligut eshte shume planeshe por me thelbesorja eshte, shkaterrimi i PD-se dhe forcave opozitare pra lufton me te gjitha format per nje opozite fasade. Lufton dhe beson se do e arrije me keto forma brutale duke shkaktuar trauma per mesuesit, familjet etyre, shkollimin e femijeve por dhe demtimin e imazhdit personal te secilit qe ka nje jete te tere qe punon duke dhene me te miren dhe zbatuar me perpikmeri detyren e mesimdhenesit.

Rastet jane te shumta, si ne Zgosht, Orenje, Polis, Qukes por rasti me i vecante qe po e nominoj dhe bej publik per bashkeqytetaret dhe me gjere eshte per mesuesin e Gjuhe-Letersis z. SULEJMAN BRAZHDA, me 27 vite pa shkeputje mesimdhenie, drejtues ne shume vite, i sukses’shem ne pune, madje nga puna e tij tre nga nxenesit kane zene vendin e pare ne shkalle kombetare “Olimpiada e Letersise”.

Lepiresit e PD-se te konvertuar ne rilindas, tashme ne pozicione drejtuesish pasi moren urdherin e tutorit, se z. Sulejman Brazhda duhej te syrgjynoseshe nga Shkolla e Mesme e Bashkuar “Shefqet Dosku” Dorez ne vendin me te larget “Zdranjsh Katund”, por te mos kete as nxenes qe vitin tjeter te mbetet pa pune si rezultat i mbylljes se shkolles.

Taulanti, strategu i mashtrimeve dhe shkaktari i traumave per shume familje ne rrethin e Librazhdit (vetem muajin e fundit sa kane ikur nga kjo bote per shkaqe qe jane bere publike) gjate ketyre 7 vite qeverisje ka urdheruar sejmenet e tij te shtonin mesues nga radhet e rilindjes jasht normave mesimore, kete vit mesimor ka ardhur moment qe me nje gure vret dy zogj edhe rilindasit po i sistemon “definitive” duke larguar profesionitet me forma makbethjane dhe te djathtet mendon se po i frigon duke i stermunduar qe te gjejne menyra dhe te takohen me te dhe tu thote se une jam shpetimtari per ju.

Mesuesi i nderuar z. Sulejman Brazhda nuk e refuzoi vendin e punes, jo thjeshte per nje rroge por per te ushtruar profesionin e tij dhe per tu sherbyer femijeve ne skajat me te largeta duke mundesuar qe dhe keta bij nenash te kene te drejte te arsimohen dhe te vazhdojne shkollen e mesme dhe te larte, ashtu si brezat e 27 viteve ku ka dhene mesim profesori.

Edhe pse pranoi te shkoje ne shkollen e Zdrajshit mesues Sula, dua te tregoj se si e gjeten shkakun dhe e motivuan largimin. bene nje konkurs me dosje, pa njoftuar, dhe profesorin e kishin renditur ne vendin e trete dhe ne vendin e pare kishin vendosur nje rilindase qe banon ne Lushnje dhe ka tre vjet qe merr rrogen kot duke ndenjur kembe mbi kemeb dhe shkon ne fundin e muajit ne bankomat e merr parate e taksave, keshtu punon rilindja per rilindasit (vlersueset e dosjeve ishin drejtoresha dhe shoqet e saj rilindase te dirigjuara nga pergjegjesi i Zyres Arsimore dhe urdheruara nga i gjithefuqishmi Taulant).

Mesuesi i nderuar, kerkoi te drejten e tij, ketu ne ZA, tek miqt e majte qe lepiheshin kur PD ishte ne pushtet dhe su hynte gjemb ne kembe madje te gjithe keta qe po zbatojne skenarin e turpshem te Taulantit jane punesuar ne kohen e qeverisjes se PD-se, tek Drejtoria Arsimore ne Korce, me sms ministreshes Shahini, me email Sekretarit te pergjithshem te Ministris se Arsimit, por pervec keqardhjes te shprehur nga ata dhe pohimit te padrejtesise qe po shkaktonin tek nje profesor, askush nuk guxoi te vendoste te drejten ne vend, sepse ne kete rast dhe rastet e tjera ne Librazhd ishte i perfshire tutori provincial qe karrigen e pushtetit e ka kthyer ne mllef per indivite qe kurre nuk do i bindeshin ne kembim te bindjeve qofte dhe me buken e gojes.

Ne jeten pluraliste politike ne Librazhd, Prof Sula eshte i angazhuar qe nga vitet 1990 me Partine Demokreatike dhe aktualisht I zgjedhur Kryetar Grupseksioni Nr 8. Integriteti profesional nuk eshte ngaterruar kurre me ate politik dhe kjo ka bere qe ne zonen e vet apo ku ka punuar gezon respekt dhe besim tek banoret.

Se fundmi, kisha dy fjale per zbatuesit e ketyre urdhrave qe cenojne seriozisht integritetin profesional dhe pershkallezojne situate te pa kendeshme familjare, ti therresin mendjes se neser do mbajne pergjegjesi ligjore por dhe njerzore per kete katrahure qe po bejne duke sherbyer verberisht ndaj politikes fame keqe te rilindjes se vdekur.

Neser qyrravitjet tuaja, se ishit te detyruar, nuk do degjohen por lapsi do kthehet nga goma !

Jo te gjithe jane verbuar por ka dhe nga ta qe nuk zbatojne paligjshemrine dhe urdherat e tutorit duke u treguar luajale, pa demtuar askend, dhe keta jane ne memorjen tone te cilet e kane deren hapur dhe do vazhdojne me se miri detyren fisnike te mesuesit.

GJITHCKA PO SHENOHET E KEQJA DHE E MIRA !

Realiteti eshte ky !

Kryetar Dega E PD Librazhd

Bujar Vreto

26 Shtator 2019